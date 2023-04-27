Молодой белгородец погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
Молодой житель Белгородской области Виталий Кравченко погиб в спецоперации при исполнении воинского долга. Попрощались с военнослужащим в Краснояружском районе. Глава местной администрации принёс соболезнования родным и близким парня.
Ранее сообщалось о смерти белгородца Артёма Кузнецова. Житель Старого Оскола погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации в ЛНР. Произошло это 20 октября. Похоронили мужчину 24 апреля.
Также стало известно, что в ходе спецоперации погиб староосколец Никита Крупнов. 24-летний военнослужащий скончался 12 марта. Его наградили медалью «За отвагу».