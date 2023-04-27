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Молодой белгородец погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО

27 апреля 2023, 07:38
Фото: страница Андрея Миськова ВК
В Краснояружском районе попрощались с участником СВО Виталием Кравченко, сообщил глава администрации муниципалитета Андрей Миськов.
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СВО

Молодой житель Белгородской области Виталий Кравченко погиб в спецоперации при исполнении воинского долга. Попрощались с военнослужащим в Краснояружском районе. Глава местной администрации принёс соболезнования родным и близким парня.

Ранее сообщалось о смерти белгородца Артёма Кузнецова. Житель Старого Оскола погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации в ЛНР. Произошло это 20 октября. Похоронили мужчину 24 апреля.

Также стало известно, что в ходе спецоперации погиб староосколец Никита Крупнов. 24-летний военнослужащий скончался 12 марта. Его наградили медалью «За отвагу».

Фото: страница Андрея Миськова ВК
В зоне СВО погиб ещё один белгородец
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Краснояружский район#Андрей миськов#СВО#Спецоперация#Военный#Погиб
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