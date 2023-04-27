Минфин РФ подал в суд на Виктора Филатова

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Согласно картотеке дел, Министерство финансов Российской Федерации подало иск в Свердловский районный суд Белгорода. Ответчиком выступает Виктор Филатов. Первое заявление суд оставил без движения, но 10 апреля текущего года иск приняли к производству. Дело касается взыскания неосновательного обогащения. Оно рассматривается в суде первой инстанции.
Напомним, Виктор Филатов — бывший директор филиала «МРСК Центра» — «Белгородэнерго». Он был одним из фигурантов дела «белгородских энергетиков». Приговор Филатову, а также Станиславу Милькину, Алексею Зеленскому, Павлу Тищенко и Александру Пивоварову озвучили в июле 2019 года. Их осудили за особо крупную растрату по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Помимо этого, с них постановили взыскать 241 млн рублей.
Спустя год белгородцев выпустили на свободу. Иск на 241 млн рублей не поддержали и перенесли в поле гражданского судопроизводства.
После этого приговор вновь изменили и постановили всё-таки взыскать с белгородцев указанную сумму. «Энергетики» подали жалобу, её направляли во Второй кассационный суд.
В итоге в 2022 году пятерых человек освободили по решению Мосгорсуда от наказания по обвинениям в организации ОПГ и крупной растрате.
Дело закрыли в связи с истечением срока давности, «энергетики» получили право на реабилитацию по делу о создании организованного преступного сообщества. Фигурантами дела были пять человек: Станислав Милькин, Александр Пивоваров, Алексей Зеленский, Павел Тищенко и Виктор Филатов, ранее руководивший «Белгородэнерго».
Подробнее о деле «белгородских энергетиков» — в сюжете «Бел.Ру».