Минфин РФ подал в суд на Виктора Филатова

В итоге в 2022 году пятерых человек освободили по решению Мосгорсуда от наказания по обвинениям в организации ОПГ и крупной растрате.



Дело закрыли в связи с истечением срока давности, «энергетики» получили право на реабилитацию по делу о создании организованного преступного сообщества. Фигурантами дела были пять человек: Станислав Милькин, Александр Пивоваров, Алексей Зеленский, Павел Тищенко и Виктор Филатов, ранее руководивший «Белгородэнерго».