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Минфин РФ подал в суд на Виктора Филатова

27 апреля 2023, 14:04
Фото: 1MI
Его вызвали в суд в качестве ответчика. Дело рассматривается в первой инстанции.
Сюжет
Суд

Согласно картотеке дел, Министерство финансов Российской Федерации подало иск в Свердловский районный суд Белгорода. Ответчиком выступает Виктор Филатов. Первое заявление суд оставил без движения, но 10 апреля текущего года иск приняли к производству. Дело касается взыскания неосновательного обогащения. Оно рассматривается в суде первой инстанции.

Напомним, Виктор Филатов — бывший директор филиала «МРСК Центра» — «Белгородэнерго». Он был одним из фигурантов дела «белгородских энергетиков». Приговор Филатову, а также Станиславу Милькину, Алексею Зеленскому, Павлу Тищенко и Александру Пивоварову озвучили в июле 2019 года. Их осудили за особо крупную растрату по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Помимо этого, с них постановили взыскать 241 млн рублей.

Спустя год белгородцев выпустили на свободу. Иск на 241 млн рублей не поддержали и перенесли в поле гражданского судопроизводства.

После этого приговор вновь изменили и постановили всё-таки взыскать с белгородцев указанную сумму. «Энергетики» подали жалобу, её направляли во Второй кассационный суд.

В итоге в 2022 году пятерых человек освободили по решению Мосгорсуда от наказания по обвинениям в организации ОПГ и крупной растрате.

Дело закрыли в связи с истечением срока давности, «энергетики» получили право на реабилитацию по делу о создании организованного преступного сообщества. Фигурантами дела были пять человек: Станислав Милькин, Александр Пивоваров, Алексей Зеленский, Павел Тищенко и Виктор Филатов, ранее руководивший «Белгородэнерго».

Подробнее о деле «белгородских энергетиков» — в сюжете «Бел.Ру».

 

#Кристина Семенчук#Суд#Иск#Энергетики#Неосновательное обогащение#Филатов#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Белгородские энергетики#Виктор филатов
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