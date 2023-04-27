МегаФон снял научно-фантастический сериал

«Ева — виртуальный помощник. Это технологичное решение, которое сопровождает наших абонентов постоянно — отвечает на пропущенные и нежелательные звонки, блокирует спам, защищает от угроз в интернете. В отличие от других виртуальных помощников, у Евы есть визуальный образ. Мы решили попробовать популяризировать его не только через стандартную рекламную кампанию, но и поэкспериментировать с другими, более инновационными форматами. Через сериал „Ева. Связь сквозь время“ мы хотим создать вокруг Евы свою киновселенную, „очеловечить“ технологию, добавить эмоций и чувств», — рассказала директор по бренду и маркетинговым коммуникациям МегаФона Татьяна Гура.