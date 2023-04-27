Медные серьги и глиняные горшки нашли на месте древнего захоронения в Белгороде

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В Белгороде обнаружили захоронения XVI–XII вв. до н. э. Специалисты расчистили пять могильных ям, где нашлись шесть погребений взрослых и детей.
Внутри обнаружились сделанные вручную глиняные горшки. Все погребённые лежат на левом боку — по традициям этой общности. На одном из них заметили пару медных серёжек.
Нашли захоронение перед началом строительных работ. АО СЗ «Дирекция ЮЗР» начало реализацию проекта «Наружные сети водоснабжения в городе Белгороде». Предварительно проводилось исследование грунта на наличие объектов культурного наследия.
Неделю назад в областном центре археологи обнаружили четыре погребения бронзового века. Грунтовый могильник попал в зону строительства микрорайона Жемчужина.