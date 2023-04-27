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Медные серьги и глиняные горшки нашли на месте древнего захоронения в Белгороде

27 апреля 2023, 07:11
Фото: правительство Белгородской области
Специалисты расчистили пять могильных ям, где обнаружили погребения взрослых и детей. Внутри нашли сделанные вручную глиняные горшки, сообщили в региональном правительстве.

В Белгороде обнаружили захоронения XVI–XII вв. до н. э. Специалисты расчистили пять могильных ям, где нашлись шесть погребений взрослых и детей.

Внутри обнаружились сделанные вручную глиняные горшки. Все погребённые лежат на левом боку — по традициям этой общности. На одном из них заметили пару медных серёжек.

Нашли захоронение перед началом строительных работ. АО СЗ «Дирекция ЮЗР» начало реализацию проекта «Наружные сети водоснабжения в городе Белгороде». Предварительно проводилось исследование грунта на наличие объектов культурного наследия.

Неделю назад в областном центре археологи обнаружили четыре погребения бронзового века. Грунтовый могильник попал в зону строительства микрорайона Жемчужина.

Фото: правительство Белгородской области
Четыре погребения бронзового века нашли археологи при раскопках в Белгороде
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#Наталья Корявых#Общество#Новости Белгорода#Горшки#Серьги#Дирекция ЮЗР#Древнее захоронение#Белгородская область#Белгород#Могильник#Погребения#Объект культурного наследия
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