Машинист тепловоза с помощью взятки успешно сдал квалификационный экзамен

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Как сообщили в пресс-службе Белгородской транспортной прокуратуры, машинист тепловоза локомотивной бригады ОАО «РЖД» в мае 2020 года через посредника передал взятку, чтобы успешно сдать квалификационный экзамен. За деньги мужчине позволили выбрать нужный билет, чтобы он смог правильно ответить на все вопросы.
Однако обман раскрыли, и мировой судья судебного участка №2 Валуйского района и города вынес приговор в отношении мужчины. Его признали виновным по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу через посредника»). Белгородцу назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.