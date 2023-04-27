Машинист тепловоза с помощью взятки успешно сдал квалификационный экзамен

Как сообщили в пресс-службе Белгородской транспортной прокуратуры, машинист тепловоза локомотивной бригады ОАО «РЖД» в мае 2020 года через посредника передал взятку, чтобы успешно сдать квалификационный экзамен. За деньги мужчине позволили выбрать нужный билет, чтобы он смог правильно ответить на все вопросы.