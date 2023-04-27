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Машинист тепловоза с помощью взятки успешно сдал квалификационный экзамен

27 апреля 2023, 15:45
Фото: 1MI
Случай произошёл ещё в 2020 году, в 2023 году машиниста нашли и признали виновным. Ему предстоит заплатить штраф.
Сюжет
Взятка

Как сообщили в пресс-службе Белгородской транспортной прокуратуры, машинист тепловоза локомотивной бригады ОАО «РЖД» в мае 2020 года через посредника передал взятку, чтобы успешно сдать квалификационный экзамен. За деньги мужчине позволили выбрать нужный билет, чтобы он смог правильно ответить на все вопросы.

Однако обман раскрыли, и мировой судья судебного участка №2 Валуйского района и города вынес приговор в отношении мужчины. Его признали виновным по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу через посредника»). Белгородцу назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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#Александра Склярова#Взятка#Машинист#Экзамен#Происшествия#Белгородская область#Валуйский горокруг
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