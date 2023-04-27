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Курского военного задержали под Белгородом с партией контрафактного самогона

27 апреля 2023, 10:21
Фото: 1MI
195 литров алкоголя 28-летний курянин вёз сослуживцам. Военнослужащего остановили на дороге. Самогон у мужчины изъяли, а материалы проверки и груз отправили в военную комендатуру, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В Белгородской области задержали курского военного — он вёз сослуживцам 195 литров самогона. 28-летний курянин служит в белгородском приграничье. Остановили его накануне вечером.

Военнослужащего за рулём Audi остановили на дороге для случайной проверки, когда он ехал из дома в расположение. В иномарке обнаружили девять баклажек контрафактного спирта. Документов на них у мужчины не было.

По словам курянина, алкоголь он купил в Курске с рук, а в лагерь вёз «для личных нужд». Версии солдата правоохранители не поверили, алкоголь изъяли, а материалы проверки и груз отправили в военную комендатуру. Теперь против мужчины могут возбудить уголовное дело.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Курск#Нарочно не придумаешь#Происшествия#Военный#Алкоголь#Спирт#Самогон#Приграничье
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