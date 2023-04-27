Курского военного задержали под Белгородом с партией контрафактного самогона

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В Белгородской области задержали курского военного — он вёз сослуживцам 195 литров самогона. 28-летний курянин служит в белгородском приграничье. Остановили его накануне вечером.
Военнослужащего за рулём Audi остановили на дороге для случайной проверки, когда он ехал из дома в расположение. В иномарке обнаружили девять баклажек контрафактного спирта. Документов на них у мужчины не было.
По словам курянина, алкоголь он купил в Курске с рук, а в лагерь вёз «для личных нужд». Версии солдата правоохранители не поверили, алкоголь изъяли, а материалы проверки и груз отправили в военную комендатуру. Теперь против мужчины могут возбудить уголовное дело.