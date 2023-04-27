Краснодарский край становится регионом-лидером по плотности аптек

Высокая конкуренция в фармацевтической сфере стимулирует развитие онлайн-торговли. Отметим, что Краснодарский край по итогам 2022 года не вошел даже в десятку субъектов с высокой долей онлайн-покупок медикаментов. Гораздо выше в этом рейтинге находятся, например, Ивановская область и Республика Башкортостан, где около 13% всех продаж медикаментов приходится на интернет. В Краснодарском крае их вдвое меньше – всего 6,3%. Однако потенциал в регионе все же есть, поскольку клиенты заказывают онлайн в два-три раза больше, чем покупают в аптечных пунктах у дома. Интернет-сервисы позволяют найти и получить необходимые медикаменты без посещения аптечных организаций.