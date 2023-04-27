Краснодарский край становится регионом-лидером по плотности аптек

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге показатель плотности аптечных пунктов составляет 34, передает retail.ru.
Высокая конкуренция в фармацевтической сфере стимулирует развитие онлайн-торговли. Отметим, что Краснодарский край по итогам 2022 года не вошел даже в десятку субъектов с высокой долей онлайн-покупок медикаментов. Гораздо выше в этом рейтинге находятся, например, Ивановская область и Республика Башкортостан, где около 13% всех продаж медикаментов приходится на интернет. В Краснодарском крае их вдвое меньше – всего 6,3%. Однако потенциал в регионе все же есть, поскольку клиенты заказывают онлайн в два-три раза больше, чем покупают в аптечных пунктах у дома. Интернет-сервисы позволяют найти и получить необходимые медикаменты без посещения аптечных организаций.
Согласно данным аналитиков, 10 регионов-лидеров онлайн-фармы реализовали за 2022 год лекарства и аптечные товары на сумму 152,9 миллиарда рублей. Это 72% аптечной e-commerce в стране.
Осознавая все плюсы и выгоду дистанционной торговли, владельцы аптечных сетей принимают решение сотрудничать с сервисами по заказу и доставке медицинских препаратов.
Например, сеть «Магнит Аптека» с начала апреля подключила к онлайн-сервису «Здравсисти» 760 аптек в 52 регионах России, в том числе 55 краснодарских аптечных пунктов. Теперь пользователи сервиса могут бронировать товары, которые есть в наличии в аптеках, и забирать их. Также у них есть возможность получать лекарства, заказанные на «Здравсити».
Руководитель маркетплейса «Здравсити» Даурен Абеуов заявил, что Краснодарский край – один из главных регионов развития сервиса. Интернет-аптеки обеспечивают быстрый поиск необходимых товаров, которые клиент может получить в ближайшем аптечном пункте или через курьерскую доставку. По словам Абеуова, сотрудничество выгодно и традиционным аптекам, так как с помощью сервиса они могут реализовывать собственный ассортимент и наращивать выручку.
Каждый месяц жители Краснодарского края оформляют на маркетплейсе «Здравсити» примерно двадцать тысяч заказов. Размер среднего чека составляет 1600 рублей.