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Краснодарский край становится регионом-лидером по плотности аптек

27 апреля 2023, 13:58
Фото: Здравсити
Краснодарский край стал одним из трех российских субъектов с самой высокой плотностью аптек. На 100 000 населения в регионе приходится 64 аптеки. Такие данные представило исследовательское агентство DSM Group за прошлый год.

Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге показатель плотности аптечных пунктов составляет 34, передает retail.ru.

Высокая конкуренция в фармацевтической сфере стимулирует развитие онлайн-торговли. Отметим, что Краснодарский край по итогам 2022 года не вошел даже в десятку субъектов с высокой долей онлайн-покупок медикаментов. Гораздо выше в этом рейтинге находятся, например, Ивановская область и Республика Башкортостан, где около 13% всех продаж медикаментов приходится на интернет. В Краснодарском крае их вдвое меньше – всего 6,3%. Однако потенциал в регионе все же есть, поскольку клиенты заказывают онлайн в два-три раза больше, чем покупают в аптечных пунктах у дома. Интернет-сервисы позволяют найти и получить необходимые медикаменты без посещения аптечных организаций.

Согласно данным аналитиков, 10 регионов-лидеров онлайн-фармы реализовали за 2022 год лекарства и аптечные товары на сумму 152,9 миллиарда рублей. Это 72% аптечной e-commerce в стране.

Осознавая все плюсы и выгоду дистанционной торговли, владельцы аптечных сетей принимают решение сотрудничать с сервисами по заказу и доставке медицинских препаратов.

Например, сеть «Магнит Аптека» с начала апреля подключила к онлайн-сервису «Здравсисти» 760 аптек в 52 регионах России, в том числе 55 краснодарских аптечных пунктов. Теперь пользователи сервиса могут бронировать товары, которые есть в наличии в аптеках, и забирать их. Также у них есть возможность получать лекарства, заказанные на «Здравсити».

Руководитель маркетплейса «Здравсити» Даурен Абеуов заявил, что Краснодарский край – один из главных регионов развития сервиса. Интернет-аптеки обеспечивают быстрый поиск необходимых товаров, которые клиент может получить в ближайшем аптечном пункте или через курьерскую доставку. По словам Абеуова, сотрудничество выгодно и традиционным аптекам, так как с помощью сервиса они могут реализовывать собственный ассортимент и наращивать выручку.

Каждый месяц жители Краснодарского края оформляют на маркетплейсе «Здравсити» примерно двадцать тысяч заказов. Размер среднего чека составляет 1600 рублей.

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