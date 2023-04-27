Грозы, град и сильный ветер испортят настроение белгородцам в пятницу

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Белгородцев в пятницу, 28 апреля, ожидает облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью составит +7…+12 ˚С. Днём потеплеет до 20 ˚С.
Ночью местами пройдут небольшие дожди. Днём осадки усилятся. В некоторых районах возможны грозы и град. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 7-12 м/с. При грозах порывы до 17 м/с.
Жителей Белгорода к концу недели ожидает похолодание. В пятницу температура воздуха ночью и днём составит +10 ˚С и +16 ˚С соответственно. В ночь на субботу и воскресенье столбик термометра опустится ниже +10 ˚С. В светлое время суток температура в выходные составит +12 ˚С.
Тем временем уже сегодня некоторые белгородцы попали под ливень, услышали гром и посмотрели на град.