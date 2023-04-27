Грозы, град и сильный ветер испортят настроение белгородцам в пятницу

Жителей Белгорода к концу недели ожидает похолодание. В пятницу температура воздуха ночью и днём составит +10 ˚С и +16 ˚С соответственно. В ночь на субботу и воскресенье столбик термометра опустится ниже +10 ˚С. В светлое время суток температура в выходные составит +12 ˚С.