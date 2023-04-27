Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Изображение материала

Грозы, град и сильный ветер испортят настроение белгородцам в пятницу

27 апреля 2023, 15:03
Фото: 1MI

МЧС предупреждает белгородцев об ухудшении погоды

Днём в регионе пройдут сильные дожди, местами ожидается град. Порывы ветра при грозах достигнут 17 м/с. При этом будет тепло, сообщили в областном МЧС.
Сюжет
Погода

Белгородцев в пятницу, 28 апреля, ожидает облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью составит +7…+12 ˚С. Днём потеплеет до 20 ˚С.

Ночью местами пройдут небольшие дожди. Днём осадки усилятся. В некоторых районах возможны грозы и град. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 7-12 м/с. При грозах порывы до 17 м/с.

Жителей Белгорода к концу недели ожидает похолодание. В пятницу температура воздуха ночью и днём составит +10 ˚С и +16 ˚С соответственно. В ночь на субботу и воскресенье столбик термометра опустится ниже +10 ˚С. В светлое время суток температура в выходные составит +12 ˚С.

Тем временем уже сегодня некоторые белгородцы попали под ливень, услышали гром и посмотрели на град. 

На Белгородскую область обрушился град
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде ветер срывает часть крыши на многоэтажкеБелгородцы делятся фото и видео града в соцсетях
#Анастасия Афанасенко#Прогноз погоды#Погода#Гроза#Гром#Град#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
«Не можем найти за границей». Около 300 семей уехало из приграничья в другие страны
Сегодня, 14:59
Белгородец подорвался на снаряде во дворе собственного дома
Сегодня, 09:55
Жители пяти квартир в Белгороде не могут вернуться домой после падения авиабомбы
Сегодня, 08:28
С белгородского «Газпрома» взыскали 28 млн рублей за жильё пострадавшим от взрыва
Сегодня, 13:52
«Успокойте соседей». Гладков вручил ключи ещё 42 белгородским семьям-переселенцам
Сегодня, 14:48
В суды да по районам: в белгородском ЦЭБе рассказали, зачем ему Toyota Camry
Сегодня, 13:35