Гладкову не понравилась тротуарная плитка для городского пляжа в Белгороде

Также на пляж планируют завезти белый песок, чтобы вода и зелень сыграли на контрасте. Благоустройство выполнят в белых меловых оттенках, а яркими акцентами сделают озеленение и МАФы. Кроме того, нужно сделать комфортные пешеходные и велосипедные дорожки, проработать наружное освещение.