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Гладкову не понравилась тротуарная плитка для городского пляжа в Белгороде

27 апреля 2023, 13:49
Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, итоговый вариант не согласовали, поэтому нужно подбирать новые. В благоустройстве будут преобладать меловые белые оттенки.

Губернатор Вячеслав Гладков и мэр Валентин Демидов проинспектировали строительную площадку городского пляжа. Глава региона не оценил предложенные варианты тротуарной плитки.

По словам Гладкова, посмотрели различные варианты отделки тротуарной плитки, которую уложат на новом месте отдыха. Итоговый вариант так и не согласовали. Как считает губернатор, необходимо искать новые решения.

Также на пляж планируют завезти белый песок, чтобы вода и зелень сыграли на контрасте. Благоустройство выполнят в белых меловых оттенках, а яркими акцентами сделают озеленение и МАФы. Кроме того, нужно сделать комфортные пешеходные и велосипедные дорожки, проработать наружное освещение.

Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Благоустройство#Город#Тротуарная плитка#Центральный пляж
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