Гладков рассказал, как подросткам попасть в Центр военно-спортивной подготовки

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи заработает в Белгородской области уже 11 мая. Многие родители начали задумываться над тем, как их детям попасть в военно-патриотический лагерь, поэтому соответствующий вопрос они задали губернатору Белгородской области в вечернем прямом эфире.