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Гладков рассказал, как подросткам попасть в Центр военно-спортивной подготовки

27 апреля 2023, 20:16
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
По словам губернатора, попасть туда несложно: достаточно подать заявку. Министр по делам молодёжи Татьяна Киреева с этим поможет.

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи заработает в Белгородской области уже 11 мая. Многие родители начали задумываться над тем, как их детям попасть в военно-патриотический лагерь, поэтому соответствующий вопрос они задали губернатору Белгородской области в вечернем прямом эфире.

За это отвечает министр по делам молодёжи Татьяна Киреева. Пожалуйста, подавайте заявки, поможем всем, чем можем. Сейчас дам команду, чтобы ваших детей включили в первую группу, если они готовы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что инструкторы будущего центра проходили специальное обучение на протяжении трёх месяцев.

Обучение для подростков будет проходить по двум направлениям: первое предусмотрено для подростков 14-18 лет, второе создано для тех, кто затем пойдёт служить в армию.

Патриотическим воспитанием молодёжи займутся в Белгородской области
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#Александра Склярова#Центр военно-патриотического воспитания#Подростки#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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