Гладков рассказал, как подросткам попасть в Центр военно-спортивной подготовки

Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи заработает в Белгородской области уже 11 мая. Многие родители начали задумываться над тем, как их детям попасть в военно-патриотический лагерь, поэтому соответствующий вопрос они задали губернатору Белгородской области в вечернем прямом эфире.
За это отвечает министр по делам молодёжи Татьяна Киреева. Пожалуйста, подавайте заявки, поможем всем, чем можем. Сейчас дам команду, чтобы ваших детей включили в первую группу, если они готовы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что инструкторы будущего центра проходили специальное обучение на протяжении трёх месяцев.
Обучение для подростков будет проходить по двум направлениям: первое предусмотрено для подростков 14-18 лет, второе создано для тех, кто затем пойдёт служить в армию.