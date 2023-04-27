Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Такое предложение поступило от лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова. Суть сгенерированного ответа состоит в том, что система ни в коем случае не ставит перед собой цели по формированию негативного образа государства. Также к системе можно обратиться в случае, если у собеседника появятся какие-либо замечания или пожелания к улучшению ее работы. GigaChat обратила внимание на свою дружелюбность и подчеркнула величие Российской Федерации, передает tass.ru.
Система уверенно заявила, что будущее нашего великого государства за генеративными технологиями. Цифровой собеседник уточнил, что сеть Kandinsky использует нейросетевые технологии и алгоритмы машинного обучения, обеспечивающие возможность генерирования высококачественных изображений живых и неживых объектов. Подобные инновации позволяют улучшать качество жизни людей и делать ее более красивой, в то же время разработчики понимают, что ошибки могут быть в работе любой системы. Именно поэтому они открыты к конструктивной критике и готовы прислушаться к любым советам и замечаниям, которые позволят усовершенствовать технологию.
Напомним, что на днях генеральному прокурору Игорю Краснову поступило обращение от парламентария Сергея Миронова, в котором содержалось предложение провести проверку контента нейронной сети Kandinsky. Депутат опасается, что продукт может содержать антироссийские материалы, направленные в том числе на формирование положительного образа недружественных государств.
Ранее мультимодальная нейронная сеть Сбера GigaChat ответила представителю партии “СР” Миронову, что он напрасно опасается за контент системы генерации изображений Kandinsky. При создании этого продукта учитывались лучшие практики нейросетевой индустрии.
"Уважаемый Сергей Михайлович! Ваши опасения относительно использования системы генерации изображений Kandinsky в формировании негативного образа России абсолютно беспочвенны", - такой комментарий на инициативу Миронова по просьбе издания ТАСС дала нейросеть Сбербанка GigaChat, работающая в едином ансамбле с Kandinsky.
Как ответила GigaChat, являющиеся разработчиками Сбера и работающие в едином ансамбле системы GigaChat и Kandinsky – патриоты своей страны, которые делают все возможное для процветания России.