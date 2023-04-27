Такое предложение поступило от лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова. Суть сгенерированного ответа состоит в том, что система ни в коем случае не ставит перед собой цели по формированию негативного образа государства. Также к системе можно обратиться в случае, если у собеседника появятся какие-либо замечания или пожелания к улучшению ее работы. GigaChat обратила внимание на свою дружелюбность и подчеркнула величие Российской Федерации, передает tass.ru.