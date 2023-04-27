Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:52
Комплексный план утвердили в соответствии с федпроектом «Чистый воздух» национального проекта «Экология». В его рамках планируется реализация инициатив по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Также речь идет об установке системы автоматического контроля выбросов и модернизации системы мониторинга качества атмосферного воздуха в городе Стерлитамаке, пишет ИА REGNUM.
Гендиректор АО «БСК» Эдуард Давыдов сообщил, что сокращение объемов выбросов в атмосферу к 2030 году составит более 5 700 тонн.
Согласно комментарию главы БСК, инициативы компании, целью которых является снижение выбросов загрязняющих веществ, - это непрерывно реализуемые проекты по модернизации производства. Стратегия развития БСК на ближайшие годы включает большой спектр деятельности по установке оборудования, произведенного в соответствии с экостандартами. Компания обязуется, что сократит объем выбросов к 2030 году на 14,5%. В этих целях она запустила ряд проектов, которые помогут в том числе достичь и технологического суверенитета отрасли.
Одним из приоритетных проектов Башкирской содовой компании является техническое перевооружение стадии дегазации ПВХ на производстве «Каустик». На его реализацию планируется направить 200 миллионов рублей. Разработка специалистов БСК поможет достаточно серьезно сократить выбросы винилхлорида в атмосферный воздух.
На производстве «Сода» в целях уменьшения объема попадаемого в воздух оксида углерода началось обновление газоочистного оборудования, а также ведутся опытно-промышленные испытания по запуску плазменно-каталитической установки очистки газов. Такая практика ранее не применялась на других предприятиях.
В рамках соглашения планируется реализовать восемь экопроектов.
Отметим, что благодаря регулярной реализации инвестиционных проектов, нацеленных на снижение воздействия на окружающую среду, год за годом наблюдается снижение выбросов в атмосферу. В 2022 году этот показатель составил лишь 39,7% от установленной нормы. Это особенно значимо, учитывая, что за последние десять лет объем производства таких основных продуктов, как ПВХ и пищевая сода, вырос более чем на 60%.