Отметим, что благодаря регулярной реализации инвестиционных проектов, нацеленных на снижение воздействия на окружающую среду, год за годом наблюдается снижение выбросов в атмосферу. В 2022 году этот показатель составил лишь 39,7% от установленной нормы. Это особенно значимо, учитывая, что за последние десять лет объем производства таких основных продуктов, как ПВХ и пищевая сода, вырос более чем на 60%.