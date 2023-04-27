Два автомобиля с сумками с гранатами остановили пограничники в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В Белгородской области пограничники остановили с разницей в час два автомобиля, в которых находились сумки с гранатами. Оказалось, военнослужащие из Калужской области и Красноярского края планировали передать «сувениры» своим родным.
Около 23:00 накануне на посту «Ровеньки» сотрудники пограничной службы остановили 48-летнего водителя Opel. В машине нашли рюкзак с гранатами Ф-1, взрыватели для других гранат, порох и реактивные осветительные патроны. Выяснилось, что военный из Красноярского края передал сумку для своей матери.
Спустя час пограничники остановили Volvo, за рулём которого сидела девушка. В её авто обнаружили рюкзак с гранатами и взрывателями. Она рассказала, что сумка принадлежит её 35-летнему супругу. С её слов, о содержимом рюкзака она не знала.
Сумки с боеприпасами сотрудники пограничной службы изъяли. Материалы передали в военное следствие.