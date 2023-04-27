Два автомобиля с сумками с гранатами остановили пограничники в Белгородской области

Спустя час пограничники остановили Volvo, за рулём которого сидела девушка. В её авто обнаружили рюкзак с гранатами и взрывателями. Она рассказала, что сумка принадлежит её 35-летнему супругу. С её слов, о содержимом рюкзака она не знала.