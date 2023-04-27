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Два автомобиля с сумками с гранатами остановили пограничники в Белгородской области

27 апреля 2023, 07:04
Фото: 1MI
Накануне сотрудники погранслужбы остановили два автомобиля с боеприпасами с разницей в час. Оказалось, военнослужащие так передали «сувениры» своим родным, сообщает Telegram-канал Baza.
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СВО

В Белгородской области пограничники остановили с разницей в час два автомобиля, в которых находились сумки с гранатами. Оказалось, военнослужащие из Калужской области и Красноярского края планировали передать «сувениры» своим родным.

Около 23:00 накануне на посту «Ровеньки» сотрудники пограничной службы остановили 48-летнего водителя Opel. В машине нашли рюкзак с гранатами Ф-1, взрыватели для других гранат, порох и реактивные осветительные патроны. Выяснилось, что военный из Красноярского края передал сумку для своей матери.

Спустя час пограничники остановили Volvo, за рулём которого сидела девушка. В её авто обнаружили рюкзак с гранатами и взрывателями. Она рассказала, что сумка принадлежит её 35-летнему супругу. С её слов, о содержимом рюкзака она не знала.

Сумки с боеприпасами сотрудники пограничной службы изъяли. Материалы передали в военное следствие.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Происшествия#Пограничники#Боеприпасы#Гранаты#Сумки#Спецоперация#СВО#Калужская область#Красноярский край
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