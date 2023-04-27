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Торжественные мероприятия в честь Дня Победы начались в Белгороде уже в апреле. Так, в школах, колледжах и вузах города прошли мероприятия в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, объединенные общим названием — День единых действий.
Кроме того, на территории Губкинского городского округа Белгородской области состоялась акция «Сад Памяти», организованная членами всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев победы при поддержке Минприроды РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология».
А еще в регионе стартовал просветительский проект «Внуки Победы. Прохоровка», приуроченный к 80-летию Прохоровского сражения и освобождения Белгорода. Мероприятие организовано силами «Волонтеров Победы» при поддержке региональных ведомств и муниципалитетов. Он будет осуществляться в период с 15 апреля по 23 августа.
Как ранее сообщила журналистам министр по делам молодежи Белгородской области Татьяна Киреева, в рамках проекта запланированы экскурсии, акции «Субботник Памяти», квесты и мероприятия на Прохоровском поле. Наиболее важные мероприятия приурочиваются ко Дню Победы, Дню России, дню освобождения Белгородской области и другим торжественным и памятным датам.
В период с 1 по 3 мая в Белгороде планируется проведение фестиваля «Река в цвету», который впервые прошел в прошлом году. Тогда к этому событию было заранее высажено 2,5 млн тюльпанов. В ходе праздника демонстрировались уникальные арт-объекты и композиции из цветов на реке Везелке и ее набережной, а также была организована развлекательная программа для детей и взрослых.
В 2023 году, как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, фестиваль «Река в цвету» тоже состоится, но пока неизвестно, в каком формате он будет проходить.
«Готовимся к новому фестивалю, но в каком формате он пройдет, будем понимать немного попозже. Конечно, готовимся, но главное — безопасность жителей», — уточнил он.
В нынешнем году парад Победы в Белгороде проводиться не будет. Об этом в прямом эфире заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Могу сказать, что парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода», — подчеркнул он.
Гладков также отметил, что самое главное — безопасность жителей, и рисковать их жизнями никто не будет. Тем более что в настоящее время на территории региона действует высокий уровень террористической опасности.
Помимо Белгородской области, парад 9 мая 2023 года также не состоится еще в ряде регионов, расположенных в зоне возможных угроз со стороны ВСУ. Представитель Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев рассказал представителям СМИ, что проведение парадов регулируется приказом Минобороны России и определяется главами регионов.
«Если глава региона считает, что проведение парада нецелесообразно из-за угроз безопасности, которые могут нанести вред, то это является правильным решением. Это было бы глупо делать по всей стране, но в тех регионах, где есть угрозы, это будет правильным решением», — отметил он.
Не будет в 2023 году и традиционного ежегодного шествия «Бессмертный полк». Оно отменено во всех регионах России, о чем сообщается на официальном сайте организаторов акции.
Вместо торжественного прохождения по улицам населенных пунктов страны на этот раз предлагается почтить память участников Великой Отечественной войны в других форматах. Например, можно разместить портреты героических предков на одежде, автомобилях или аватарках, или же рассказать о них в соцсетях с хештегом #нашБессмертныйполк.
По традиции салюты в честь Дня Победы проводятся во всех городах, где организуется парад. Однако в Белгородской области данное праздничное мероприятие пока не согласовано.
«По поводу салюта рассмотрим этот вопрос на ближайшем заседании оперативного штаба. Главное — это безопасность. Рисковать людьми никто не будет», — заявил в ходе прямого эфира Вячеслав Гладков.
Также уточняется, что, если оперативная обстановка в регионе будет спокойной, в северной части Белгородской области власти могут санкционировать проведение праздничных мероприятий.