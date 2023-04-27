В период с 1 по 3 мая в Белгороде планируется проведение фестиваля «Река в цвету», который впервые прошел в прошлом году. Тогда к этому событию было заранее высажено 2,5 млн тюльпанов. В ходе праздника демонстрировались уникальные арт-объекты и композиции из цветов на реке Везелке и ее набережной, а также была организована развлекательная программа для детей и взрослых.