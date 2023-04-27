Более 600 белгородских семей зарегистрировали рождение ребёнка через Госуслуги

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Электронный документ о рождении оформляется после согласия матери, которое она даёт в роддоме. Затем документ поступит в личный кабинет белгородки на Госуслугах. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях.
Получив уведомление в личном кабинете, мама переходит на услугу по регистрации рождения и заполняет заявление, где указывает имя ребенка. Далее орган ЗАГС или МФЦ формирует цифровую запись акта гражданского состояния о рождении. По итогу в личный кабинет матери ребенка на Госуслугах поступает уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Помимо электронного документа о рождении ребёнка, женщины могут также получить и его бумажную версию.