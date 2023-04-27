Более 600 белгородских семей зарегистрировали рождение ребёнка через Госуслуги



Электронный документ о рождении оформляется после согласия матери, которое она даёт в роддоме. Затем документ поступит в личный кабинет белгородки на Госуслугах. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях.