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Более 600 белгородских семей зарегистрировали рождение ребёнка через Госуслуги

27 апреля 2023, 05:21
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что нужно делать для получения электронного документа.
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Дети

 
Электронный документ о рождении оформляется после согласия матери, которое она даёт в роддоме. Затем документ поступит в личный кабинет белгородки на Госуслугах. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях.

Получив уведомление в личном кабинете, мама переходит на услугу по регистрации рождения и заполняет заявление, где указывает имя ребенка. Далее орган ЗАГС или МФЦ формирует цифровую запись акта гражданского состояния о рождении. По итогу в личный кабинет матери ребенка на Госуслугах поступает уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Помимо электронного документа о рождении ребёнка, женщины могут также получить и его бумажную версию.

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#Роддом#Электронный документ#Госуслуги#Общество#Дети#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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