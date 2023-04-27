Белгородца заставили вернуть полученные по поддельным документам 580 тысяч на жильё

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Житель Борисовского района получил соцвыплату в 580 тыс. рублей от регионального ведомства по АПК. Сумму ему выделили на строительство или покупку жилья в селе по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».
Однако оказалось, что он подал поддельные документы, а именно справку о трудоустройстве в ООО «Белый Сад». Вместе с тем на момент подачи заявления он в компании уже не работал.
Прокуратура через суд потребовала взыскать с мужчины незаконно полученную соцвыплату. Суд иск удовлетворил.