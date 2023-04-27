Белгородца заставили вернуть полученные по поддельным документам 580 тысяч на жильё

Прокуратура взыскала с жителя Борисовского района субсидию на улучшение жилищных условий в селе. Как оказалось, мужчина получил деньги по поддельным документам: в них утверждалось, что он работал в ООО «Белый Сад», но это было не совсем так.

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