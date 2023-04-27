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Белгородца заставили вернуть полученные по поддельным документам 580 тысяч на жильё

27 апреля 2023, 11:14
Фото: 1MI
Прокуратура взыскала с жителя Борисовского района субсидию на улучшение жилищных условий в селе. Как оказалось, мужчина получил деньги по поддельным документам: в них утверждалось, что он работал в ООО «Белый Сад», но это было не совсем так.

Житель Борисовского района получил соцвыплату в 580 тыс. рублей от регионального ведомства по АПК. Сумму ему выделили на строительство или покупку жилья в селе по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

Однако оказалось, что он подал поддельные документы, а именно справку о трудоустройстве в ООО «Белый Сад». Вместе с тем на момент подачи заявления он в компании уже не работал.

Прокуратура через суд потребовала взыскать с мужчины незаконно полученную соцвыплату. Суд иск удовлетворил.

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#Анастасия Афанасенко#Соцвыплата#Субсидия#Прокуратура#Суд#Общество#Белгородская область#Борисовка
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