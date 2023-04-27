Белгородца наказали штрафом за продажу самогона военному

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Житель Ровеньского района продал полуторалитровую бутылку самогона военнослужащему. Произошло это ещё в январе 2023 года. Спиртное он передал в бутылке из-под минералки «Майская хрустальная». Мужчина в результате продажи заработал 900 рублей.
Уже в суде житель региона не стал отрицать факт нелегальной продажи алкоголя. В содеянном мужчина раскаялся.
Ровеньский районный суд в итоге назначил ему административный штраф в размере 30 тыс. рублей. Отметим, что максимальная сумма наказания по статье за незаконную продажу алкоголя (ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ) составляет 50 тыс. рублей.
Другому белгородцу повезло меньше — он заплатит штраф в 800 тыс. рублей из-за контрафактного алкоголя. В его доме обнаружили 800 бутылок крепких алкогольных напитков без документов.