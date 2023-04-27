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Белгородца наказали штрафом за продажу самогона военному

27 апреля 2023, 13:27
Фото: 1MI
Спиртное он передал бойцу в бутылке из-под минералки. Мужчине удалось заработать 900 рублей, но в итоге пришлось заплатить больший штраф, сообщили в Ровеньском районном суде.
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Суд

Житель Ровеньского района продал полуторалитровую бутылку самогона военнослужащему. Произошло это ещё в январе 2023 года. Спиртное он передал в бутылке из-под минералки «Майская хрустальная». Мужчина в результате продажи заработал 900 рублей.

Уже в суде житель региона не стал отрицать факт нелегальной продажи алкоголя. В содеянном мужчина раскаялся.

Ровеньский районный суд в итоге назначил ему административный штраф в размере 30 тыс. рублей. Отметим, что максимальная сумма наказания по статье за незаконную продажу алкоголя (ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ) составляет 50 тыс. рублей.

Другому белгородцу повезло меньше — он заплатит штраф в 800 тыс. рублей из-за контрафактного алкоголя. В его доме обнаружили 800 бутылок крепких алкогольных напитков без документов.

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#Анастасия Афанасенко#Самогон#Военный#Минеральная вода#Бутылка#Майская хрустальная#Суд#Общество#Белгородская область#Ровеньский район
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