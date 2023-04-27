Белгородца наказали штрафом за продажу самогона военному

Житель Ровеньского района продал полуторалитровую бутылку самогона военнослужащему. Произошло это ещё в январе 2023 года. Спиртное он передал в бутылке из-под минералки «Майская хрустальная». Мужчина в результате продажи заработал 900 рублей.