Белгородского министра наградили за достижения в области цифровой трансформации

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что министра Евгения Мирошникова объявили «CDO/CDTO года» в области государственного и муниципального управления.
Для меня и моей команды большая честь получить эту награду, особенно в контексте того, что по итогам 2022 года Белгородскую область также признали одним из лидеров цифровизации. В плане цифровой трансформации регион вышел на качественно новый уровень практически во всех сферах. Во многом это благодаря слаженному взаимодействию региональных и федеральных органов власти, общественных организаций, бизнеса и жителей.
Евгений Мирошников, первый замгубернатора — министр цифрового развития области
Лауреатов премий CDO/CDTO Awards 2023 и Tech Awards 2023 объявили 26 апреля на IV Российском Саммите по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit & Awards 2023 и Российском Технологическом Форуме TECH Forum & Awards 2023.
В региональном правительстве объяснили, что премию за достижения в области цифровой трансформации CDO/CDTO Awards 2023 присуждают руководителям по цифровизации и организациям с успехами в этой области.
Напомним, 15 апреля стало известно о том, что Евгений Мирошников стал «Человеком года» по версии Национальной премии «Умный город».