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Белгородского министра наградили за достижения в области цифровой трансформации

27 апреля 2023, 19:22
Фото: Соцсети Евгения Мирошникова
Лауреатом премии стал первый замгубернатора — министр цифрового развития области Евгений Мирошников, сообщили в региональном правительстве.

В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что министра Евгения Мирошникова объявили «CDO/CDTO года» в области государственного и муниципального управления.

Для меня и моей команды большая честь получить эту награду, особенно в контексте того, что по итогам 2022 года Белгородскую область также признали одним из лидеров цифровизации. В плане цифровой трансформации регион вышел на качественно новый уровень практически во всех сферах. Во многом это благодаря слаженному взаимодействию региональных и федеральных органов власти, общественных организаций, бизнеса и жителей.
Евгений Мирошников, первый замгубернатора — министр цифрового развития области

Лауреатов премий CDO/CDTO Awards 2023 и Tech Awards 2023 объявили 26 апреля на IV Российском Саммите по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit & Awards 2023 и Российском Технологическом Форуме TECH Forum & Awards 2023.

В региональном правительстве объяснили, что премию за достижения в области цифровой трансформации CDO/CDTO Awards 2023 присуждают руководителям по цифровизации и организациям с успехами в этой области.

Напомним, 15 апреля стало известно о том, что Евгений Мирошников стал «Человеком года» по версии Национальной премии «Умный город».

Белгородский министр стал «Человеком года» по версии премии «Умный город»
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#Александра Склярова#Цифровизация#Министр#Премия#Технологии#Белгородская область#Евгений Мирошников
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