Белгородский ЦЭБ берёт в лизинг Toyota Camry за 5,8 млн рублей

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Услуги по финансовой аренде и лизингу автомобиля Toyota Camry на сайте госзакупок заказывает ЦЭБ. Один месяц пользования оценивают в 143 тыс. рублей, полная же сумма контракта — 5,8 млн рублей.
В информации об объемах оплаты долгосрочного договора указано, что в 2023 году потратят 2 млн рублей, в 2024 и 2025 годах — 1,7 млн на каждый, а в 2026 — 293 тыс. рублей.
Разместили закупку 21 апреля этого года. Сроки её исполнения — с 19-го по 30-е числа этого месяца. Редакция Бел.Ру обратилась в ЦЭБ с просьбой объяснить необходимость автомобиля.
Ранее легковушку с водителем арендовала белгородская ЕТК — за 80 тыс. рублей в месяц. А до этого компания планировала приобрести дорогостоящее авто — Toyota за 7,6 млн рублей. Руководитель компании Александр Дударенко обосновал покупку производственной необходимостью. Правда, позже от этой идеи отказались.