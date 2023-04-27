Белгородский пляж рядом с новым парком аттракционов будет бесплатным

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Во время вечернего прямого эфира губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову поступил волнующий многих вопрос: будут ли брать деньги с посетителей пляжа, который находится рядом с новым парком аттракционов? В настоящий момент пляж начали реконструировать, чтобы к лету привести его в надлежащий вид.
Вячеслав Гладков заверил белгородцев, что посещение пляжа по улице Корочанская будет бесплатным.
Напомним, что детский парк аттракционов «Калейдоскоп» строят на дальнем берегу Центрального пляжа на улице Корочанская. Первую очередь парка аттракционов планируется сдать к 5 августа.
Парк разделят на четыре тематические зоны: «Стимград», «Белгородские забавы», «Заколдованная деревня» и «Сказочный лес». В парк уже привезли первые карусели.