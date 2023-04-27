Белгородский пляж рядом с новым парком аттракционов будет бесплатным

Во время вечернего прямого эфира губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову поступил волнующий многих вопрос: будут ли брать деньги с посетителей пляжа, который находится рядом с новым парком аттракционов? В настоящий момент пляж начали реконструировать, чтобы к лету привести его в надлежащий вид.