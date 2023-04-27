Белгородский министр образования рассказал о порядке сдачи ЕГЭ и поступления в вуз

По словам министра образования области Андрея Милёхина, в текущем году на 284 школы на дистанционном обучении распространяются особые условия прохождения экзаменов. Девятиклассники в школах, где введён дистанционный режим, ОГЭ сдавать не будут. Они получат аттестат по итогам средних арифметических значений своих четвертных оценок.