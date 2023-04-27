Белгородский министр образования рассказал о порядке сдачи ЕГЭ и поступления в вуз

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
По словам министра образования области Андрея Милёхина, в текущем году на 284 школы на дистанционном обучении распространяются особые условия прохождения экзаменов. Девятиклассники в школах, где введён дистанционный режим, ОГЭ сдавать не будут. Они получат аттестат по итогам средних арифметических значений своих четвертных оценок.
Оценки выставляются без написания специальных контрольных работ. Я не исключаю те контрольные, которые были запланированы ещё в сентябре 2022 года по календарно-тематическому планированию. Контрольные работы в очном формате или специальные дополнительные в дистанционном формате, которые бы заменяли ОГЭ, проводиться не будут. Этот сигнал я ещё раз направляю в управления образования.
Андрей Милёхин
У одиннадцатиклассников есть выбор — получить аттестат по средним арифметическим значениям полугодовых оценок за 10 и 11 классы.
Как же они будут поступать? Выпускники, которые не планировали сдавать ЕГЭ, а выбрали получить аттестат, могут поступать в вуз в формате тех испытаний, которые вуз назначает сам. Вуз может принимать по ЕГЭ и по отдельным вступительным испытаниям.
Андрей Милёхин