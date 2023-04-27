Белгородских воспитателей заставляют дежурить на майские праздники возле памятников

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову написала возмущённая жительница Волоконовки. По её словам, воспитателей детского сада заставляют на майские праздники охранять памятники.
Глава региона выслушал женщину и с её возмущениями согласился. Он отметил, что дежурить у памятников воспитатели точно не будут.
Я с вами абсолютно согласен — это глупость полная. Только сегодня утром просил глав муниципалитетов не привлекать врачей, учителей и воспитателей к подобной работе. Поэтому воспитатели у памятников дежурить не будут, сейчас ещё раз переговорил с главой. Это недопустимо.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области