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Белгородских воспитателей заставляют дежурить на майские праздники возле памятников

27 апреля 2023, 18:48
Фото: Соцсети мэра Белгорода Валентина Демидова
Об этом губернатору сообщила одна из воспитательниц детского сада. Глава региона заявил, что привлекать к такой работе не будут.

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову написала возмущённая жительница Волоконовки. По её словам, воспитателей детского сада заставляют на майские праздники охранять памятники.

Глава региона выслушал женщину и с её возмущениями согласился. Он отметил, что дежурить у памятников воспитатели точно не будут.

Я с вами абсолютно согласен — это глупость полная. Только сегодня утром просил глав муниципалитетов не привлекать врачей, учителей и воспитателей к подобной работе. Поэтому воспитатели у памятников дежурить не будут, сейчас ещё раз переговорил с главой. Это недопустимо.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Памятник#Охрана памятников#Общество#Белгородская область#Волоконовка#Вячеслав Гладков
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