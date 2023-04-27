Белгородец с пистолетом в руке перепугал целый район

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Полиция поймала белгородца, попавшего на видео с пистолетом в руке. Мужчина объяснил свой поступок. По его словам, пугать горожан он не хотел. Его привлекли к ответственности.
Видеозапись сотрудники полиции заметили в Сети 23 апреля. На записи видно, как неизвестный шёл по улице Железнякова, держа в руке пистолет. Вскоре личность правонарушителя установили.
Как рассказал задержанный, в магазине он встретил компанию молодых людей, с которыми ранее поругался. Его обматерили, поэтому белгородец достал пневматический пистолет и пригрозил оппонентам.
После ссоры горожанин пошёл домой, а про пистолет в руках, по его словам, попросту забыл. Пугать окружающих он не хотел, утверждает нарушитель. Тем не менее на него составили протокол за мелкое хулиганство.