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Белгородец с пистолетом в руке перепугал целый район

27 апреля 2023, 14:48
Фото: кадр из видео Telegram-канала "Блэтгород"

Полиция нашла попавшего на видео белгородца с пистолетом в руке

Житель областного центра объяснил свой поступок. Мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Своими действиями он напугал горожан, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
УМВД

Полиция поймала белгородца, попавшего на видео с пистолетом в руке. Мужчина объяснил свой поступок. По его словам, пугать горожан он не хотел. Его привлекли к ответственности.

Видеозапись сотрудники полиции заметили в Сети 23 апреля. На записи видно, как неизвестный шёл по улице Железнякова, держа в руке пистолет. Вскоре личность правонарушителя установили.

Как рассказал задержанный, в магазине он встретил компанию молодых людей, с которыми ранее поругался. Его обматерили, поэтому белгородец достал пневматический пистолет и пригрозил оппонентам.

После ссоры горожанин пошёл домой, а про пистолет в руках, по его словам, попросту забыл. Пугать окружающих он не хотел, утверждает нарушитель. Тем не менее на него составили протокол за мелкое хулиганство.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#УМВД#Город#Происшествия#Пистолет#Конфликт#Хулиганство
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