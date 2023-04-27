Арт-композиции из растений представят белгородцам на фестивале «Река в цвету»

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
К 29 апреля в Белгороде высадят около 30 тыс. петуний разных оттенков, яркие лимонные и оранжевые бархатцы, алые пеларгонии и другие цветы. Планами поделились в Белгорблагоустройстве.
Уже готовы цветочные контейнеры для мобильного озеленения. Всего в Белгороде их разместят 500 штук.
Завершается и подготовка к фестивалю «Река в цвету». В этом году озеленители создали шесть арт-композиций из растений. Одна из них — «Сова». Для неё неделю изготавливали каркас, затем заполнили землёй и высадили растения — около 100 тыс. очитков, пилей, традесканций, альтернатер и седума.
Цветочные композиции горожане смогут оценить уже в предстоящие выходные. Фестиваль «Река в цвету» пройдёт в областном центре с 29 апреля по 1 мая.