Арт-композиции из растений представят белгородцам на фестивале «Река в цвету»

Завершается и подготовка к фестивалю «Река в цвету». В этом году озеленители создали шесть арт-композиций из растений. Одна из них — «Сова». Для неё неделю изготавливали каркас, затем заполнили землёй и высадили растения — около 100 тыс. очитков, пилей, традесканций, альтернатер и седума.