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Арт-композиции из растений представят белгородцам на фестивале «Река в цвету»

27 апреля 2023, 14:22
Фото: кадр из видео мэрии Белгорода

Около 30 тыс. растений высадят в Белгороде к концу апреля

К 29 апреля на клумбах города высадят петунии, бархатцы, пеларгонии и другие цветы, сообщили в мэрии. А для предстоящего фестиваля «Река в цвету» оформят шесть арт-композиций из растений.
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Цветы

К 29 апреля в Белгороде высадят около 30 тыс. петуний разных оттенков, яркие лимонные и оранжевые бархатцы, алые пеларгонии и другие цветы. Планами поделились в Белгорблагоустройстве.

Уже готовы цветочные контейнеры для мобильного озеленения. Всего в Белгороде их разместят 500 штук.

Завершается и подготовка к фестивалю «Река в цвету». В этом году озеленители создали шесть арт-композиций из растений. Одна из них — «Сова». Для неё неделю изготавливали каркас, затем заполнили землёй и высадили растения — около 100 тыс. очитков, пилей, традесканций, альтернатер и седума.

Цветочные композиции горожане смогут оценить уже в предстоящие выходные. Фестиваль «Река в цвету» пройдёт в областном центре с 29 апреля по 1 мая.

Что ожидает белгородцев на новом фестивале «Река в цвету»
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#Анастасия Афанасенко#Цветы#Белгорблагоустройство#Река в цвету#Фестиваль#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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