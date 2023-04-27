Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Изображение материала

96 млн хотят взыскать с экс-директора курского Фонда капремонта МКД

27 апреля 2023, 10:29
Фото: «Курские известия»
Дело началось ещё в 2015 году. Суд удовлетворил требование прокуратуры по взысканию 96 млн рублей, однако бывший гендиректор фонда пытается обжаловать решение. Подробности сообщают «Курские известия».

С экс-директора курского Фонда капремонта МКД Виктора Бобрышева планируют взыскать 96 млн рублей ущерба в пользу ведомства по иску прокуратуры. Суд удовлетворил эти требования, но теперь Бобрышев пытается обжаловать решение.

Уголовное дело началось ещё в 2015 году. По версии следствия, экс-гендиректор фонда воспользовался служебным положением и совершил три коррупционных преступления. Сам Бобрышев виновным себя не признал. В итоге его приговорили к 2,5 года лишения свободы и штрафу в 2,2 млн рублей. Затем прокуратура потребовала и возмещение ущерба фонду.

Приговор обвиняемому вынесли в 2021 году. Обвинение выдвинуло версию о том, что Бобрышев нанял сотрудников одной из компаний для ремонта в своём доме и двух квартирах. После этого, как считает следствие, он не заплатил деньги за ремонт, но пообещал директору организации покровительство. Были и другие эпизоды, отмечают обвинители.

Подсудимый вину не признал, однако его приговорили к тюремному сроку и штрафу. Сторона обвинения посчитала приговор слишком мягким и пыталась его обжаловать. Апелляцию подали и защитники Бобрышева.

По итогам прошедших судебных заседаний экс-директору ведомства назначили наказание в виде 2,5 года колонии и 2,2 млн рублей штрафа. Иск на 96 млн рублей прокуратура подала в июне. 13 апреля суд эти требования удовлетворил, однако теперь Бобрышев пытается обжаловать решение.

«Белгородсоцбанк» пытается вернуть 200 млн рублей аванса, выплаченного мэрии Орла
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 2 млн рублей пришлось выплатить белгородской компании из-за долгов по договоруВ Белгороде адвокат солгал подзащитному, чтобы получить 1,2 млн рублейКурская компания требует с «Пчёлки» племянника экс-мэра Белгорода 22 млн рублей
#Наталья Корявых#Курская область#Уголовное дело#Общество#Суд#Коррупция#Фонд капремонта#Черноземье
Подпишитесь
Белгородец подорвался на снаряде во дворе собственного дома
Сегодня, 09:55
Молодой белгородец погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО
Сегодня, 07:38
Жители пяти квартир в Белгороде не могут вернуться домой после падения авиабомбы
Сегодня, 08:28
В белгородском «Салюте» прокомментировали участие в скандальном футбольном матче
Сегодня, 09:40
Два автомобиля с сумками с гранатами остановили пограничники в Белгородской области
Сегодня, 07:04
Обстрел под Белгородом: пострадала женщина, есть разрушения сельхозпредприятия
Сегодня, 08:52