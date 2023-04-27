96 млн хотят взыскать с экс-директора курского Фонда капремонта МКД

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
С экс-директора курского Фонда капремонта МКД Виктора Бобрышева планируют взыскать 96 млн рублей ущерба в пользу ведомства по иску прокуратуры. Суд удовлетворил эти требования, но теперь Бобрышев пытается обжаловать решение.
Уголовное дело началось ещё в 2015 году. По версии следствия, экс-гендиректор фонда воспользовался служебным положением и совершил три коррупционных преступления. Сам Бобрышев виновным себя не признал. В итоге его приговорили к 2,5 года лишения свободы и штрафу в 2,2 млн рублей. Затем прокуратура потребовала и возмещение ущерба фонду.
Приговор обвиняемому вынесли в 2021 году. Обвинение выдвинуло версию о том, что Бобрышев нанял сотрудников одной из компаний для ремонта в своём доме и двух квартирах. После этого, как считает следствие, он не заплатил деньги за ремонт, но пообещал директору организации покровительство. Были и другие эпизоды, отмечают обвинители.
Подсудимый вину не признал, однако его приговорили к тюремному сроку и штрафу. Сторона обвинения посчитала приговор слишком мягким и пыталась его обжаловать. Апелляцию подали и защитники Бобрышева.
По итогам прошедших судебных заседаний экс-директору ведомства назначили наказание в виде 2,5 года колонии и 2,2 млн рублей штрафа. Иск на 96 млн рублей прокуратура подала в июне. 13 апреля суд эти требования удовлетворил, однако теперь Бобрышев пытается обжаловать решение.