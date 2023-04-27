96 млн хотят взыскать с экс-директора курского Фонда капремонта МКД

Приговор обвиняемому вынесли в 2021 году. Обвинение выдвинуло версию о том, что Бобрышев нанял сотрудников одной из компаний для ремонта в своём доме и двух квартирах. После этого, как считает следствие, он не заплатил деньги за ремонт, но пообещал директору организации покровительство. Были и другие эпизоды, отмечают обвинители.