Замглавы Старого Оскола покидает свой пост

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
28 апреля, в эту пятницу, Степан Ильяев должен покинуть свою должность замглавы администрации Старооскольского округа по строительству. Предварительно о том, что руководство администрации решило не продлевать рабочий контракт с Ильяевым, сообщили в «Оскольском времени. Сам Степан Ильяев ещё не комментировал данную ситуацию.
Он работал заместителем главы Старого Оскола с 24 мая 2021 года. Ранее Степан Ильяев, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», был директором МАУ «Научно-технического автономного бюро».
Кто займёт место Степана Ильяева в администрации Старого Оскола — пока неизвестно.