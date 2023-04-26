Замглавы Старого Оскола покидает свой пост

28 апреля, в эту пятницу, Степан Ильяев должен покинуть свою должность замглавы администрации Старооскольского округа по строительству. Предварительно о том, что руководство администрации решило не продлевать рабочий контракт с Ильяевым, сообщили в «Оскольском времени. Сам Степан Ильяев ещё не комментировал данную ситуацию.