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Замглавы Старого Оскола покидает свой пост

26 апреля 2023, 16:33
Фото: соцсети Степана Ильяева
По информации телеканала «Оскольское время», со Степаном Ильяевым курирующим отдел строительства, решили не продлевать контракт.

28 апреля, в эту пятницу, Степан Ильяев должен покинуть свою должность замглавы администрации Старооскольского округа по строительству. Предварительно о том, что руководство администрации решило не продлевать рабочий контракт с Ильяевым, сообщили в «Оскольском времени. Сам Степан Ильяев ещё не комментировал данную ситуацию.

Он работал заместителем главы Старого Оскола с 24 мая 2021 года. Ранее Степан Ильяев, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», был директором МАУ «Научно-технического автономного бюро».

Кто займёт место Степана Ильяева в администрации Старого Оскола — пока неизвестно.

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#Артем Черненко#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Степан Ильяев#Администрация#Замглавы#Увольнение
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