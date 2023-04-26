Вячеслав Гладков отказал шебекинцам в введении режима ЧС

Но надавить на жалость губернатора не вышло. Он не согласился с той оценкой, которую дала белгородка, потому что «тех населённых пунктах, где объявлена чрезвычайная ситуация, всё в тысячи раз хуже». Вячеслав Гладков отметил, что ни возможности, ни необходимости режима ЧС в Красном и Ленинском нет.