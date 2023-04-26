Вячеслав Гладков отказал шебекинцам в введении режима ЧС

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову вновь задали вопрос, касающийся введения режима ЧС в приграничных посёлках Шебекинского округа. А именно — в Красном и Ленинском. Белгородка Юлия пыталась пронять главу региона с помощью жалости:
«Там остаются жить люди. Вам их не жалко? Сколько ещё должно быть разрушено домов? Людям негде жить. Они не могут скитаться по съёмному жилью с маленькими детьми. Так продолжаться не может. Займитесь уже вопросом с их расселением».
Но надавить на жалость губернатора не вышло. Он не согласился с той оценкой, которую дала белгородка, потому что «тех населённых пунктах, где объявлена чрезвычайная ситуация, всё в тысячи раз хуже». Вячеслав Гладков отметил, что ни возможности, ни необходимости режима ЧС в Красном и Ленинском нет.
У нас вдоль границы живёт несколько сотен тысяч человек. Но никто не собирается рисковать жизнями. Если есть опасения — окажем вам содействие. Мы предоставляем места в пунктах временного размещения. Их у нас много. Если есть разрушения, окажем помощь Будет необходимость — решение будет приниматься.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона заметил, что, после того, как белгородцы узнали о расселении белгородцев, в населённых пунктах которых ввели режим ЧС, количество запросов по введению такого режима в разы увеличилось.