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Вячеслав Гладков отказал шебекинцам в введении режима ЧС

26 апреля 2023, 18:20
Фото: 1MI

Жителям двух сёл под Белгородом отказали в введении режима ЧС

Жители приграничных посёлков Ленинский и Красное в Шебекинском округе неоднократно просят белгородских властей ввести режим ЧС и помочь людям с переселением. Но всё не так просто.

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову вновь задали вопрос, касающийся введения режима ЧС в приграничных посёлках Шебекинского округа. А именно — в Красном и Ленинском. Белгородка Юлия пыталась пронять главу региона с помощью жалости:

«Там остаются жить люди. Вам их не жалко? Сколько ещё должно быть разрушено домов? Людям негде жить. Они не могут скитаться по съёмному жилью с маленькими детьми. Так продолжаться не может. Займитесь уже вопросом с их расселением».

Но надавить на жалость губернатора не вышло. Он не согласился с той оценкой, которую дала белгородка, потому что «тех населённых пунктах, где объявлена чрезвычайная ситуация, всё в тысячи раз хуже». Вячеслав Гладков отметил, что ни возможности, ни необходимости режима ЧС в Красном и Ленинском нет.

У нас вдоль границы живёт несколько сотен тысяч человек. Но никто не собирается рисковать жизнями. Если есть опасения — окажем вам содействие. Мы предоставляем места в пунктах временного размещения. Их у нас много. Если есть разрушения, окажем помощь Будет необходимость — решение будет приниматься.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава региона заметил, что, после того, как белгородцы узнали о расселении белгородцев, в населённых пунктах которых ввели режим ЧС, количество запросов по введению такого режима в разы увеличилось.

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