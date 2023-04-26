ВСУ обстреливают одновременно несколько сёл Шебекинского округа

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Вечером 26 апреля под обстрел со стороны Украны попали сразу несклько населённых пунктов Шебекиского округа — Новая Таволжанка и Архангельское. Пока что известно об атаке только из РСЧС-уведомлений. Ранее шебекинские паблики в соцсетях писали, что в приграничье очень громко и лучше спуститься в укрытия.
Информации о прилётах, пострадавших и разрушениях пока что нет. Официальные комментарии также не поступали.
Это уже третий обстрел Шебекинского округа за сутки. Ранее губернатор сообщал о последствиях в селе Красное. Повреждения зафиксировали в двух домах. Обошлось без жертв.