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ВСУ обстреливают одновременно несколько сёл Шебекинского округа

26 апреля 2023, 16:57
Фото: Bel.ru
Уведомления от МЧС об опасности приходят жителям сёл Архангельское и Новая Таволжанка. Шебекинцев просят спуститься в укрытия.
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СВО

Вечером 26 апреля под обстрел со стороны Украны попали сразу несклько населённых пунктов Шебекиского округа — Новая Таволжанка и Архангельское. Пока что известно об атаке только из РСЧС-уведомлений. Ранее шебекинские паблики в соцсетях писали, что в приграничье очень громко и лучше спуститься в укрытия.

Информации о прилётах, пострадавших и разрушениях пока что нет. Официальные комментарии также не поступали.

Это уже третий обстрел Шебекинского округа за сутки. Ранее губернатор сообщал о последствиях в селе Красное. Повреждения зафиксировали в двух домах. Обошлось без жертв.

Частные дома пострадали в результате обстрела Белгородской области
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#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Приграничье#Происшествия#СВО#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Архангельское
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