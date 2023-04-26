ВСУ обстреливают одновременно несколько сёл Шебекинского округа

Вечером 26 апреля под обстрел со стороны Украны попали сразу несклько населённых пунктов Шебекиского округа — Новая Таволжанка и Архангельское. Пока что известно об атаке только из РСЧС-уведомлений. Ранее шебекинские паблики в соцсетях писали, что в приграничье очень громко и лучше спуститься в укрытия.