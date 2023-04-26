В приюте бездомных собак под Белгородом анонсировали дни открытых дверей

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
В Яковлевском горокруге заработал приют для бездомных собак. Сейчас уже принимают заявки на отлов бездомных животных. Их оставляют прямо под записью в соцсети.
Со следующей недели каждый четверг во второй половине дня будет проходить день открытых дверей. «Посетители смогут пообщаться с обитателями приюта и, возможно, найти себе нового пушистого друга», — написал Олег Медведев.
В Губкинском горокруге тем временем готовятся к строительству приюта для бездомных кошек и собак. К работам подрядчик должен приступить уже в мае.
Вместе с тем в Шебекинском горокруге пришлось приостановить строительство приюта для бездомных собак. Причина — опасная ситуация на приграничной территории.
Жители Белгорода в свою очередь предложили построить приют для кошек с функцией «кототерапии».