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В приюте бездомных собак под Белгородом анонсировали дни открытых дверей

26 апреля 2023, 15:10
Фото: 1MI
Глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев сообщил о начале работы приюта для собак. В нём будут проводиться дни открытых дверей для всех желающих забрать питомца домой.

В Яковлевском горокруге заработал приют для бездомных собак. Сейчас уже принимают заявки на отлов бездомных животных. Их оставляют прямо под записью в соцсети.

Со следующей недели каждый четверг во второй половине дня будет проходить день открытых дверей. «Посетители смогут пообщаться с обитателями приюта и, возможно, найти себе нового пушистого друга», — написал Олег Медведев.

В Губкинском горокруге тем временем готовятся к строительству приюта для бездомных кошек и собак. К работам подрядчик должен приступить уже в мае.

Вместе с тем в Шебекинском горокруге пришлось приостановить строительство приюта для бездомных собак. Причина — опасная ситуация на приграничной территории.

Жители Белгорода в свою очередь предложили построить приют для кошек с функцией «кототерапии».

В Белгороде обсуждают идею строительства приюта с «кототерапией»
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#Анастасия Афанасенко#Приют#День открытых дверей#Отлов#Бездомные собаки#Общество#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Бездомные животные
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