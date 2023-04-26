В Госдуме предложили привлечь народные дружины к охране границ РФ

Картаполов считает, что сначала необходимо добиться разрешения привлекать дружинников к охране границы, а уже затем определять условия для этого, технологии, заниматься организационными вопросами. В том числе и тех, которые касаются вооружения подразделений. Он также подчеркнул, что круг вопросов широкий, однако, по его мнению, это необходимо.