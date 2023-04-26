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В Госдуме предложили привлечь народные дружины к охране границ РФ

26 апреля 2023, 14:49
Фото: 1MI
Инициатором выступил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он считает целесообразным привлекать гражданских к охране для защиты территорий от диверсий, пишут «Новые известия».
Сюжет
Госдума

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предлагает привлекать гражданских к охране российских границ. Он считает, что целесообразно подключить к этой работе народные дружины, чтобы усилить защиту территорий от диверсий.

Как заявил Картаполов, нет возможности охраны всего периметра границ, как это было в СССР. По его словам, сейчас несколько иные способы охраны границ. Однако задействовать местное население на добровольной основе можно, предполагает глава думского комитета.

Картаполов считает, что сначала необходимо добиться разрешения привлекать дружинников к охране границы, а уже затем определять условия для этого, технологии, заниматься организационными вопросами. В том числе и тех, которые касаются вооружения подразделений. Он также подчеркнул, что круг вопросов широкий, однако, по его мнению, это необходимо.

В 2022 году в приграничных Белгородской и Курской областях сформировали добровольческие народные дружины. Их подготовкой занимаются военнослужащие.

В Белгородской области создали 383 народные дружины
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Курская область#Госдума#Спецоперация#Границы#Народные дружины#Андрей Картаполов
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