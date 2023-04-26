В Госдуме предложили привлечь народные дружины к охране границ РФ

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предлагает привлекать гражданских к охране российских границ. Он считает, что целесообразно подключить к этой работе народные дружины, чтобы усилить защиту территорий от диверсий.
Как заявил Картаполов, нет возможности охраны всего периметра границ, как это было в СССР. По его словам, сейчас несколько иные способы охраны границ. Однако задействовать местное население на добровольной основе можно, предполагает глава думского комитета.
Картаполов считает, что сначала необходимо добиться разрешения привлекать дружинников к охране границы, а уже затем определять условия для этого, технологии, заниматься организационными вопросами. В том числе и тех, которые касаются вооружения подразделений. Он также подчеркнул, что круг вопросов широкий, однако, по его мнению, это необходимо.
В 2022 году в приграничных Белгородской и Курской областях сформировали добровольческие народные дружины. Их подготовкой занимаются военнослужащие.