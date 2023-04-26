В Борисовском районе дрон сбросил гранаты на жилой дом

Как рассказал мужчина, на жилой дом в хуторе с дрона были сброшены гранаты. В результате в доме частично выбиты окна, повреждена крыша и потолок. Акт составлен, но местные власти не спешат восстанавливать строение, поэтому белгородец обратился напрямую к губернатору с вопросом, когда же восстановят его жильё.