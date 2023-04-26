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В Борисовском районе дрон сбросил гранаты на жилой дом

26 апреля 2023, 18:51
Фото: 1MI
С жалобой к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратился житель хутора Лозовая Рудка, который находится на границе с Украиной в Борисовском районе.
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СВО

Как рассказал мужчина, на жилой дом в хуторе с дрона были сброшены гранаты. В результате в доме частично выбиты окна, повреждена крыша и потолок. Акт составлен, но местные власти не спешат восстанавливать строение, поэтому белгородец обратился напрямую к губернатору с вопросом, когда же восстановят его жильё.

Вячеслав Гладков подтвердил информацию в сообщении и ответил, что сделал замечание главе из-за нерасторопности.

«Мне кажется, пассивную позицию здесь выбрала администрация. Обследования проведены, выслушал объем повреждений. Считаю, что они должны быть исправлены в самый короткий промежуток времени. Завтра глава будет у вас в хуторе, работы начнутся в ближайшее время».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Хутор Лозовая Рудка расположен на берегу реки Лозовая, по которой проходит граница России и Украины. Входит в состав Берёзовского сельского поселения. По данным Росстата в 2010 году в хуторе проживали 45 человек.

Напомним, накануне, 25 апреля, украинские дроны 10 раз атаковали Белгородскую область в разных районах региона. Обошлось без жертв, повреждена лишь камера уличного наблюдения.

ВСУ 10 раз за день атаковали дронами Белгородскую область
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#Артем Черненко#Происшествия#Белгородская область#Борисовский район#СВО#Вячеслав Гладков
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