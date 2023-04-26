В Борисовском районе дрон сбросил гранаты на жилой дом

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Как рассказал мужчина, на жилой дом в хуторе с дрона были сброшены гранаты. В результате в доме частично выбиты окна, повреждена крыша и потолок. Акт составлен, но местные власти не спешат восстанавливать строение, поэтому белгородец обратился напрямую к губернатору с вопросом, когда же восстановят его жильё.
Вячеслав Гладков подтвердил информацию в сообщении и ответил, что сделал замечание главе из-за нерасторопности.
«Мне кажется, пассивную позицию здесь выбрала администрация. Обследования проведены, выслушал объем повреждений. Считаю, что они должны быть исправлены в самый короткий промежуток времени. Завтра глава будет у вас в хуторе, работы начнутся в ближайшее время».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Хутор Лозовая Рудка расположен на берегу реки Лозовая, по которой проходит граница России и Украины. Входит в состав Берёзовского сельского поселения. По данным Росстата в 2010 году в хуторе проживали 45 человек.
Напомним, накануне, 25 апреля, украинские дроны 10 раз атаковали Белгородскую область в разных районах региона. Обошлось без жертв, повреждена лишь камера уличного наблюдения.