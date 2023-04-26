В Белгороде вспоминают ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Традиционно памятные мероприятия в Белгороде проводятся у памятника жертвам Чернобыля. Находится он возле индустриального колледжа. Установили памятник в 1998 году. В прошлом году его планировали отремонтировать. В порядок привести собирались и памятный камень на кладбище Ячнево.