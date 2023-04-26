В Белгороде вспоминают ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
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26 апреля — годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. В Белгородской области в этот день вспоминают ликвидаторов последствий аварии. В мероприятиях участвовали свыше 3 тыс. белгородцев, более 900 из них скончались, получив смертельную дозу облучения.
Трагедия произошла в 1986 году. Мощность радиоактивного выброса была эквивалентна взрыву 500 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.
Пострадали из-за аварии и российские регионы. Ядерное облако накрыло в том числе Белгородскую область. Радиационное воздействие получили около 80 населённых пунктов. Дальнейшее распространение радиации было остановлено благодаря усилиям людей разных профессий: пожарных, рабочих, инженеров, военных, строителей, учёных, медиков.
Традиционно памятные мероприятия в Белгороде проводятся у памятника жертвам Чернобыля. Находится он возле индустриального колледжа. Установили памятник в 1998 году. В прошлом году его планировали отремонтировать. В порядок привести собирались и памятный камень на кладбище Ячнево.
Ранее стало известно, что в честь героев-чернобыльцев в Волоконовском районе построят музейный комплекс. Завершить работы планировали к 29 августа 2023 года.
Напомним, что ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Белгородской области положены специальные выплаты. В Белгородской области проживает 1886 «чернобыльцев». Подробнее о выплатах — в материале Бел.Ру.