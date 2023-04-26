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В Белгороде узаконили установленный с проблемами памятник Есенину

26 апреля 2023, 09:26
Фото: Яндекс Карты
Решение приняли депутаты горсовета во время 60-й сессии горсовета. Памятник поэту установили в 2015 году без согласования депутатами.

В 2015 году на пересечении улицы Есенина и Будённого был открыт Есенинский сквер, в котором установили памятник Сергею Есенину. Работы производились за счёт городского бюджета. Однако при установке памятника соответствующее решение депутаты не принимали.

Во время 60-й сессии горсовета депутаты проголосовали за то, чтобы узаконить этот памятник. Ответственность за сохранение, содержание и ремонт памятника возложили на город.

Напомним, что ранее был опубликован список незаконно установленных памятников в Белгороде. В список вошли памятники Ломоносову, Бродскому, Шолохову, Есенину, Бунину и т. д. Всего в списке оказались 10 памятников и 11 мемориальных досок.

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#Алина Харина#Памятник#Есенинский сквер#Депутаты Белгорода#Город#Новости Белгорода#Белгород
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