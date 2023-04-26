В Белгороде анонсировали новый фестиваль тюльпанов «Река в цвету»

В этом году фестиваль решили сделать менее масштабным. В программу включили мастер-классы, концерты, кино- и мультпоказы. Предусмотрены также образовательная программа и интерактивно-развлекательные мероприятия. Работать фестиваль будет с 10:00 до 22:00 в указанные дни.