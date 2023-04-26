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В Белгороде анонсировали новый фестиваль тюльпанов «Река в цвету»

26 апреля 2023, 10:15
Фото: bel.cultreg.ru
Проводить мероприятие будут в течение трёх дней — в период с 29 апреля по 1 мая. Состоится фестиваль в парке «Котофей», сообщили в «Культурном регионе».

Фестиваль «Река в цвету» анонсировали в Белгороде. Мероприятие продлится три дня — с 29 апреля по 1 мая. Проведут цветочный праздник в парке «Котофей» — на правом берегу Везёлки.

В этом году фестиваль решили сделать менее масштабным. В программу включили мастер-классы, концерты, кино- и мультпоказы. Предусмотрены также образовательная программа и интерактивно-развлекательные мероприятия. Работать фестиваль будет с 10:00 до 22:00 в указанные дни.

Точное время и программу праздника опубликуют позже.

Тем временем город готовится к фестивалю. Тюльпановые поля в Белгороде разбавляют с помощью виолы, поскольку местами цветы не взошли. Причиной этому послужило повышенная влажность.

Почему на некоторых клумбах в Белгороде не взошли тюльпаны
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Фестиваль#Праздник#Тюльпаны#Река в цвету
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