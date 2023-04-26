В Белгороде анонсировали новый фестиваль тюльпанов «Река в цвету»

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Фестиваль «Река в цвету» анонсировали в Белгороде. Мероприятие продлится три дня — с 29 апреля по 1 мая. Проведут цветочный праздник в парке «Котофей» — на правом берегу Везёлки.
В этом году фестиваль решили сделать менее масштабным. В программу включили мастер-классы, концерты, кино- и мультпоказы. Предусмотрены также образовательная программа и интерактивно-развлекательные мероприятия. Работать фестиваль будет с 10:00 до 22:00 в указанные дни.
Точное время и программу праздника опубликуют позже.
Тем временем город готовится к фестивалю. Тюльпановые поля в Белгороде разбавляют с помощью виолы, поскольку местами цветы не взошли. Причиной этому послужило повышенная влажность.