Студенты валуйского техникума вышли на очную практику

У команды губернатора на момент проведения прямого эфира не получилось связаться с женщиной оставившей это сообщение. Поэтому он предположил, что жалобу оставила ученица колледжа, которая учится на повара. Также глава предположил, что продукты студентов просят приносить на производственную практику, которую они проходят очно.