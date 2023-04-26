Студенты валуйского техникума вышли на очную практику

Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
Валуйский округ находится достаточно близко к границе с Украиной, тем не менее, у некоторых белгородцев там, похоже, проходят очные занятия в особом формате. А именно — производственная практика.
В Белгородской области дистанционное обучение до конца учебного года. Почему тогда дети обязаны ездить на учёбу в валуйский техникум и привозить продукты питания для приготовления пищи, тратить деньги на покупку недостающих продуктов? На каком основании это происходит?
Наталья, Белгородка
У команды губернатора на момент проведения прямого эфира не получилось связаться с женщиной оставившей это сообщение. Поэтому он предположил, что жалобу оставила ученица колледжа, которая учится на повара. Также глава предположил, что продукты студентов просят приносить на производственную практику, которую они проходят очно.
Просто напомню, что, по согласию родителей и преподавателей группы, до 10-15 человек организованно практические занятия на базе техникумов. Если все эти условия выполнены, большой проблемы не вижу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Тем не менее, Гладкову не понравилось, что студенты сами покупают продукты питания в рамках образовательного процесса. Губернатор дал поручение министру образования Андрею Милёхину разобраться в ситуации.