Стало известно состояние пострадавших при взрыве в Белгороде женщин

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В результате происшествия 20 апреля в Белгороде госпитализировали двух женщин. Главврач горбольницы № 2 Роман Проценко рассказал об их состоянии.
Одной пострадавшей — 86 лет, у неё повысилось давление. Сейчас её состояние стабилизировалось. Пожилая женщина уже дома.
Второй пациентке — 38 лет, у неё черепно-мозговая травма. Её состояние оценивают как средней степени тяжести, но врачи отмечают положительную динамику. Пока она останется в стационаре. Полный курс лечения займёт 2-3 недели.
Изначально сообщалось, что пострадавших было трое. Ещё одна женщина отделалась ссадинами и от госпитализации отказалась.