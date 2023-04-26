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Стало известно состояние пострадавших при взрыве в Белгороде женщин

26 апреля 2023, 14:11
Фото: 1MI

Главврач Проценко рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Белгороде

Пожилую женщину, у которой повысилось давление, уже отправили домой. Вторая пациентка с черепно-мозговой травмой остаётся в больнице, сообщил главврач горбольницы № 2 Роман Проценко.

В результате происшествия 20 апреля в Белгороде госпитализировали двух женщин. Главврач горбольницы № 2 Роман Проценко рассказал об их состоянии.

Одной пострадавшей — 86 лет, у неё повысилось давление. Сейчас её состояние стабилизировалось. Пожилая женщина уже дома.

Второй пациентке — 38 лет, у неё черепно-мозговая травма. Её состояние оценивают как средней степени тяжести, но врачи отмечают положительную динамику. Пока она останется в стационаре. Полный курс лечения займёт 2-3 недели.

Изначально сообщалось, что пострадавших было трое. Ещё одна женщина отделалась ссадинами и от госпитализации отказалась.

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