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С первым замглавы администрации белгородского губернатора расторгли контракт

26 апреля 2023, 08:21
Фото: 1MI

Изварин покинул пост первого замглавы администрации белгородского губернатора

Служебный контракт расторгли по соглашению сторон, уточнили в пресс-службе регионального правительства. Кто займёт освободившуюся должность, пока неизвестно.

Пост первого замглавы администрации белгородского губернатора — начальника управления делами покинул Андрей Изварин. Служебный контракт расторгли по соглашению сторон.

Андрей Изварин занимал вышеуказанную должность с февраля 2021 года. На тот момент сообщалось, что срочный служебный контракт с ним заключили на год.

До перехода в администрацию губернатора Изварин был первым замначальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. Ранее также занимал должности замначальника регионального департамента финансов и бюджетной политики — начальника бюджетного управления, а также первого заммэра Белгорода по экономике.

На минувшей неделе «Абирег» сообщил, что должность главы пресс-службы белгородского губернатора оставил Иван Брызгалин. Он занимал пост с декабря 2021 года. При этом на сайте органов власти он до сих пор указан как глава пресс-службы.

Помимо этого, в белгородском правительстве вновь актуальна должность министра экономического развития и промышленности региона. Этот пост покинула Зоя Астанкова. В должности она не проработала и полгода

Глава белгородского минэкономразвития покинула пост, не проработав и полгода
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#Служебный контракт#Уход с должности#Администрация губернатора#Политика#Белгородская область#Андрей изварин#Инна Рогова
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