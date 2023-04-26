С первым замглавы администрации белгородского губернатора расторгли контракт

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Пост первого замглавы администрации белгородского губернатора — начальника управления делами покинул Андрей Изварин. Служебный контракт расторгли по соглашению сторон.
Андрей Изварин занимал вышеуказанную должность с февраля 2021 года. На тот момент сообщалось, что срочный служебный контракт с ним заключили на год.
До перехода в администрацию губернатора Изварин был первым замначальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. Ранее также занимал должности замначальника регионального департамента финансов и бюджетной политики — начальника бюджетного управления, а также первого заммэра Белгорода по экономике.
На минувшей неделе «Абирег» сообщил, что должность главы пресс-службы белгородского губернатора оставил Иван Брызгалин. Он занимал пост с декабря 2021 года. При этом на сайте органов власти он до сих пор указан как глава пресс-службы.
Помимо этого, в белгородском правительстве вновь актуальна должность министра экономического развития и промышленности региона. Этот пост покинула Зоя Астанкова. В должности она не проработала и полгода