РФС признал договорным матч между белгородским «Салютом» и «СКА‑Хабаровск‑2»

Договорной характер игры выявил Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС. Глава комитета Артур Григорьянц заявил, что сговор был между игроками и начальником команды «Ессентуки». «Установили факты, что во время матча были получены денежные средства. Где и как проходил сговор, в какой гостинице, в каком номере города Белгород», — так передаёт слова Григорьянца издание.