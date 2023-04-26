РФС признал договорным матч между белгородским «Салютом» и «СКА‑Хабаровск‑2»

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Матч 17-го тура ФНЛ-2 между белгородским «Салютом» и «СКА‑Хабаровск‑2» признали договорным. Встреча состоялась 20 октября 2022 года и завершилась победой белгородцев 3:1.
Договорной характер игры выявил Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС. Глава комитета Артур Григорьянц заявил, что сговор был между игроками и начальником команды «Ессентуки». «Установили факты, что во время матча были получены денежные средства. Где и как проходил сговор, в какой гостинице, в каком номере города Белгород», — так передаёт слова Григорьянца издание.
Он отметил, что четверо футболистов хабаровской команды принимали активное участие в расследовании. Их попросили освободить от ответственности.
КДК аннулировал результат матча. Хабаровской команде присудили поражение со счётом 0:3.
Двоим футболистам «СКА‑Хабаровск‑2», двоим игрокам, а также начальнику команды «Ессентуки» пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью.