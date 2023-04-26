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РФС признал договорным матч между белгородским «Салютом» и «СКА‑Хабаровск‑2»

26 апреля 2023, 14:46
Фото: 1MI
Матч состоялся осенью 2022 года. Четверых футболистов из команд «СКА‑Хабаровск‑2» и «Ессентуки» пожизненно дисквалифицировали, сообщает «Матч ТВ».
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Футбол

Матч 17-го тура ФНЛ-2 между белгородским «Салютом» и «СКА‑Хабаровск‑2» признали договорным. Встреча состоялась 20 октября 2022 года и завершилась победой белгородцев 3:1.

Договорной характер игры выявил Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС. Глава комитета Артур Григорьянц заявил, что сговор был между игроками и начальником команды «Ессентуки». «Установили факты, что во время матча были получены денежные средства. Где и как проходил сговор, в какой гостинице, в каком номере города Белгород», — так передаёт слова Григорьянца издание.

Он отметил, что четверо футболистов хабаровской команды принимали активное участие в расследовании. Их попросили освободить от ответственности.

КДК аннулировал результат матча. Хабаровской команде присудили поражение со счётом 0:3.

Двоим футболистам «СКА‑Хабаровск‑2», двоим игрокам, а также начальнику команды «Ессентуки» пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Футбол#Спорт#Салют#Матч#СКА‑Хабаровск‑2#Договорной матч
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