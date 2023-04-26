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Ресторан «Самовар» под Белгородом снова продают

26 апреля 2023, 16:12
Фото: Авито
На этот раз стоимость комплекса составила 120 млн рублей, а 2021 году его продавали за 150 млн рублей. Объявление о продаже ресторана появилось на одном из сайтов.
Сюжет
Роскошь

На сайте объявлений появилась информация о продаже ресторанного комплекса «Самовар». Стоимость комплекса с рыбалкой составила 120 млн рублей, без — 100 млн рублей, указано в объявлении.

В комплекс входит ресторан на 140 посадочных мест, веранда «с возможностью расположения зимнего сада и райских птиц», танцпол, беседки, пляж. Также на территории оборудовано пять домиков для рыбаков с электричеством и собственным пирсом. Кроме того, на берегу расположено порядка 100 мест для рыбалки.

Фото: Авито

Общая площадь ресторанного комплекса — 1250 кв. м. Он расположен в Белгородском районе в селе Шагаровка.

В 2021 году стоимость «Самовара» оценили в 150 млн рублей.

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#Ресторан#Объявление#Авито#Общество#Роскошь#Белгородская область#Алина Харина
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