Ресторан «Самовар» под Белгородом снова продают

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
На сайте объявлений появилась информация о продаже ресторанного комплекса «Самовар». Стоимость комплекса с рыбалкой составила 120 млн рублей, без — 100 млн рублей, указано в объявлении.
В комплекс входит ресторан на 140 посадочных мест, веранда «с возможностью расположения зимнего сада и райских птиц», танцпол, беседки, пляж. Также на территории оборудовано пять домиков для рыбаков с электричеством и собственным пирсом. Кроме того, на берегу расположено порядка 100 мест для рыбалки.
Общая площадь ресторанного комплекса — 1250 кв. м. Он расположен в Белгородском районе в селе Шагаровка.
В 2021 году стоимость «Самовара» оценили в 150 млн рублей.