Ресторан «Самовар» под Белгородом снова продают

В комплекс входит ресторан на 140 посадочных мест, веранда «с возможностью расположения зимнего сада и райских птиц», танцпол, беседки, пляж. Также на территории оборудовано пять домиков для рыбаков с электричеством и собственным пирсом. Кроме того, на берегу расположено порядка 100 мест для рыбалки.