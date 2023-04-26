Приложение для фотожалоб чиновникам появится в Белгороде

Житель Белгорода по имени Вадим предложил Валентину Демидову создать в приложении МЧС тревожную кнопку, после нажатия на которую должно включаться местоположение владельца телефона. Эта функция, по мнению мужчины, была бы очень полезна в случае драки или нападения.