Приложение для фотожалоб чиновникам появится в Белгороде

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Житель Белгорода по имени Вадим предложил Валентину Демидову создать в приложении МЧС тревожную кнопку, после нажатия на которую должно включаться местоположение владельца телефона. Эта функция, по мнению мужчины, была бы очень полезна в случае драки или нападения.
Также белгородец написал, что было бы неплохо добавить в приложении возможность выкладывать фото каких-то правонарушений или беспорядка во дворе или на улице.
Валентин Демидов рассказал, что МЧС России обновило мобильное приложение для помощи при ЧС, в приложении есть кнопка «Вызвать экстренную службу 112» и возможность направить СМС-сообщение в службу 112.
Разработчики обновили дизайн, сделали приложение более понятным и оптимизировали его. Там есть привязка к геолокации, добавлена функция push-уведомлений о возникновении чрезвычайных ситуаций. Рекомендации и предложения в данное приложение можно направить в раздел «Оценить приложение».
«Что касается фотографий о том, что что-то поломалось, мы сейчас реализуем большой проект в городе МИАС-ГИЦ — это геоинформационная система, в которую мы в перспективе планируем получить доступ, чтобы можно было фиксировать и отправлять туда все нарушения в сфере благоустройства, санитарной очистки и т. д. Эта программа сразу же определяет исполнителя, и мы контролируем ход выполнения работ».
Валентин Демидов, мэр Белгорода
На платформе МИАС ГИЦ собрана вся информация о городском хозяйстве, начиная от расположения мусорных контейнеров, заканчивая движением общественного транспорта по улицам города. К приложению подключат ответственные за порядок в городе структуры: жилнадзор, ЦЭБ, УК и ТСЖ, управы, мэрия, Белгорблагоустройство, а также поставщики коммунальных услуг.
Чтобы подключиться к платформе, нужно скачать мобильное приложение ActiveMap Mobile в Google Play, подать заявку на получение логина и пароля в мэрию и зарегистрироваться в системе.
Напомним, 1 марта в Белгородской области проводилась проверка работы системы СМС-оповещения, рассылку от МЧС получили около миллиона человек, но многим она пришла с опозданием.