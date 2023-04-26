Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:58

Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:00

Updated Сегодня, 18:00

Изображение материала

Приложение для фотожалоб чиновникам появится в Белгороде

26 апреля 2023, 17:58
Фото: 1MI
Мэр Белгорода Валентин Демидов в ходе прямого эфира 26 апреля рассказал о возможностях приложения МЧС, а также о чудо-системе, которая в скором будущем поможет горожанам бороться с беспорядком на улицах.

Житель Белгорода по имени Вадим предложил Валентину Демидову создать в приложении МЧС тревожную кнопку, после нажатия на которую должно включаться местоположение владельца телефона. Эта функция, по мнению мужчины, была бы очень полезна в случае драки или нападения.

Также белгородец написал, что было бы неплохо добавить в приложении возможность выкладывать фото каких-то правонарушений или беспорядка во дворе или на улице.

Валентин Демидов рассказал, что МЧС России обновило мобильное приложение для помощи при ЧС, в приложении есть кнопка «Вызвать экстренную службу 112» и возможность направить СМС-сообщение в службу 112.

Разработчики обновили дизайн, сделали приложение более понятным и оптимизировали его. Там есть привязка к геолокации, добавлена функция push-уведомлений о возникновении чрезвычайных ситуаций. Рекомендации и предложения в данное приложение можно направить в раздел «Оценить приложение».

«Что касается фотографий о том, что что-то поломалось, мы сейчас реализуем большой проект в городе МИАС-ГИЦ — это геоинформационная система, в которую мы в перспективе планируем получить доступ, чтобы можно было фиксировать и отправлять туда все нарушения в сфере благоустройства, санитарной очистки и т. д. Эта программа сразу же определяет исполнителя, и мы контролируем ход выполнения работ».
Валентин Демидов, мэр Белгорода

На платформе МИАС ГИЦ собрана вся информация о городском хозяйстве, начиная от расположения мусорных контейнеров, заканчивая движением общественного транспорта по улицам города. К приложению подключат ответственные за порядок в городе структуры: жилнадзор, ЦЭБ, УК и ТСЖ, управы, мэрия, Белгорблагоустройство, а также поставщики коммунальных услуг.

Чтобы подключиться к платформе, нужно скачать мобильное приложение ActiveMap Mobile в Google Play, подать заявку на получение логина и пароля в мэрию и зарегистрироваться в системе.

Напомним, 1 марта в Белгородской области проводилась проверка работы системы СМС-оповещения, рассылку от МЧС получили около миллиона человек, но многим она пришла с опозданием.

Более миллиона белгородцев получили СМС-оповещения во время проверки 1 марта
Узнать подробнее
Читайте также:
Улицу в Белгороде перекрыли из-за подозрительной коробкиКак белгородцам действовать при подозрительном фотографировании?
#Артем Черненко#Валентин Демидов#Белгород#Новости Белгорода#Общество#Фото- видеофиксация#Тревожная кнопка#Мчс россии#Нарушение
Подпишитесь
Что ожидает белгородцев на новом фестивале «Река в цвету»
Сегодня, 12:15
Вячеслав Гладков отказал шебекинцам в введении режима ЧС
Сегодня, 18:20
В Борисовском районе дрон сбросил гранаты на жилой дом
Сегодня, 18:51
ВСУ обстреливают одновременно несколько сёл Шебекинского округа
Сегодня, 16:57
Фонтан около музея-диорамы в Белгороде оборудуют новой подсветкой спустя пять лет
Сегодня, 12:29
Стало известно состояние пострадавших при взрыве в Белгороде женщин
Сегодня, 14:11