Почему суд отклонил иск жильцов многоэтажки в Белгороде к ресторану Mesto Grill

По словам Асеева, являющегося арендатором «спорного помещения», доказательств, что гастробар вырубил места под кондиционеры, в суд не предоставили — указанное отверстие якобы было обустроено при строительстве дома застройщиком, а система вентиляции оборудована и согласована с на тот момент управляющей компанией. Претензии к заведению он счёл надуманными, направленными в суд не для защиты прав, а с целью навредить.

