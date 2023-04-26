Почему суд отклонил иск жильцов многоэтажки в Белгороде к ресторану Mesto Grill

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Напомним, что жильцы дома и ТСН «ЖК Семь» требовали от гастробара «Место Гриль» демонтировать все вывески и кондиционеры. Последние якобы были установлены самовольно в вырубленное гастробаром отверстие, а теперь сильно шумят и мешают жильцам спать. Но исковое заявление жителей со Свято-Троицкого бульвара о «приведении общего имущества многоквартирного дома в первоначальное состояние и освобождении самовольно занятого земельного участка» суд отклонил.
В качестве третьих лиц привлекли управление архитектуры и градостроительства Белгорода, ИП Михаила Асеева, Роспотребнадзор, департамент по развитию городских территорий, УГЖН по Белгородской области.
К делу также приложили постановление полиции Белгорода об отказе в возбуждении уголовного дела от 16 сентября 2021 года в отношении ООО «Место Гриль».
По словам Асеева, являющегося арендатором «спорного помещения», доказательств, что гастробар вырубил места под кондиционеры, в суд не предоставили — указанное отверстие якобы было обустроено при строительстве дома застройщиком, а система вентиляции оборудована и согласована с на тот момент управляющей компанией. Претензии к заведению он счёл надуманными, направленными в суд не для защиты прав, а с целью навредить.
По мнению истца, ответчик нарушил права собственников дома: неправомерно обустроил входную арку со стоком, переоборудовал подоконники под скамейки и разместил рекламу на стенах. Кроме того, были упомянуты монтаж двух наружных блоков кондиционеров и якобы вырубка вент-отверстия под окнами квартир на уровне 1 этажа. Как утверждает истец, решения о предоставлении ответчику под строительство общего имущества дома общее собрание собственников помещений не принимало.
Кроме того, по мнению истца, предприятия общепита должны иметь отдельную систему вытяжки. Вентиляция предприятий общественного питания, расположенных в зданиях иного назначения, оборудуется отдельно от вентиляции этих зданий.
решение суда
Таким образом, истец усмотрел в этом нарушение положений Гражданского кодекса РФ и Жилищного кодекса РФ.
В свою очередь Управление Архитектуры и градостроительства Белгорода указало, что декоративная отделка фасада здания и вывески размещены в соответствии с утвержденным в 2017 году паспортом благоустройства объекта.
Что касается Роспотребнадзора, то после проведённой им экспертизы удалось выяснить следующее: уровни звукового давления для ночного времени суток в жилых помещениях в квартире выше превышают нормируемые параметры шума. «Месту Гриль» было выдано предостережение. Но важно отметить, что замеры уровня шума производились без определения самого источника шума. Не было и угрозы причинения вреда жизни: административное дело возбуждать не стали.
Кроме того, как утверждает суд, гастробар неоднократно указывал, что по ряду требований искового заявления он не может быть надлежащим ответчиком.
В итоге суд не нашёл правовых оснований для удовлетворения требований истца. Что касается других возможных проблем, затронутых в процессе, то суд не вправе по собственной инициативе менять основание иска и выходить за пределы заявленных требований.