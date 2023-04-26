Почему на некоторых клумбах в Белгороде не взошли тюльпаны

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова объяснила, почему на некоторых клумбах не взошли тюльпаны. Оказалось, причиной послужили повышенная влажность и другие проблемы.
По словам Семенковой, не обошлось без корректировок. В местах, где плотность тюльпанов недостаточная, решили высадить виолы. Озеленители планируют исправить ситуацию к фестивалю «Река в цвету».
Тем временем в областном центре активно готовят праздничные площадки. Специалисты сажают виолы, а также формируют дорожки для прогулок среди тюльпанов.
Напомним, ранее в Белгороде появились мобильные цветники с тюльпанами. В этом году подготовили около 500 кашпо для украшения улиц. Завершить работы планируется к концу апреля.