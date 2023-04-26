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Почему на некоторых клумбах в Белгороде не взошли тюльпаны

26 апреля 2023, 06:58
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода

Тюльпановые поля в Белгороде разбавляют с помощью виолы

Планы озеленителей нарушила повышенная влажность. В тех местах, где плотность тюльпанов недостаточная, решили высадить виолы, рассказала главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова.

Главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова объяснила, почему на некоторых клумбах не взошли тюльпаны. Оказалось, причиной послужили повышенная влажность и другие проблемы.

По словам Семенковой, не обошлось без корректировок. В местах, где плотность тюльпанов недостаточная, решили высадить виолы. Озеленители планируют исправить ситуацию к фестивалю «Река в цвету».

Тем временем в областном центре активно готовят праздничные площадки. Специалисты сажают виолы, а также формируют дорожки для прогулок среди тюльпанов.

Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода

Напомним, ранее в Белгороде появились мобильные цветники с тюльпанами. В этом году подготовили около 500 кашпо для украшения улиц. Завершить работы планируется к концу апреля.

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#Наталья Корявых#Белгород#Белгородская область#Елена Семенкова#Новости Белгорода#Город#Тюльпаны#Фестиваль#Виолы#Река в цвету
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