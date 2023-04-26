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Патриотическим воспитанием молодёжи займутся в Белгородской области

26 апреля 2023, 13:18
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Центр военно-спортивной подготовки откроют в Белгородской области в мае

11 мая в регионе начнёт работу Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи. Будущие инструкторы уже завершили трёхмесячное обучение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области появится Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи. Открытие запланировано на 11 мая. Будущие инструкторы проходили подготовку в течение трёх месяцев.

Обучение разделили на три этапа. Первый проходил в Гудермесе в Центре спецназа. Там изучали тактико-специальные дисциплины. Второй этап прошёл в Центре знаний «Машук», а третий — на базе МГУ. Инструкторы закрепили педагогические навыки.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков встретился с будущими наставниками. Участники обсудили старт образовательного процесса. Обучение организуют по двум направлениям. Первое предусмотрено для подростков 14-18 лет. Второе — для формирования необходимых навыков у тех, кто планирует пойти служить в армию. Первыми обучение пройдут воспитанники военно-патриотических клубов Белгородского района.

Кроме того, 1 июня в регионе заработают новые площадки военно-патриотических сборов по формату «АРМАТЫ». Базовая находится в Новом Осколе, а дополнительные откроют в Губкине, Чернянке и Алексеевке. Ребят научат жить в палатках, оказывать первую медпомощь, разбирать-собирать оружие, а также обучат навыкам стрельбы.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Гладков встретился с будущими наставниками патриотического молодёжного центра
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество#Военно-патриотическое воспитание#Военные инструкторы#Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи
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