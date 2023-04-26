Патриотическим воспитанием молодёжи займутся в Белгородской области

Обучение разделили на три этапа. Первый проходил в Гудермесе в Центре спецназа. Там изучали тактико-специальные дисциплины. Второй этап прошёл в Центре знаний «Машук», а третий — на базе МГУ. Инструкторы закрепили педагогические навыки.