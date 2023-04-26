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Обстрелы, изменения в белгородском правительстве и выплаты ветеранам: итоги дня

26 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Частные дома пострадали из-за обстрела Шебекинского горокруга, пост первого замглавы администрации губернатора покинул Андрей Изварин, а в Белгороде ветеранам боевых действий выплатят по 10 тыс. рублей.

Обстрелы и беспилотники

Частные дома пострадали в результате обстрела посёлка Красное в Шебекинском горокруге. Повреждения зафиксировали в двух домовладениях: выбило окна, посекло фасады и заборы.

Также в Сети сообщили, что ВСУ обстреляли экскаватор в Белгородской области. Рядом с техникой разорвалось сразу восемь мин калибра 120 мм. Ранения получил водитель. Его госпитализировали. Официального подтверждения этой информации нет.

Кроме того, беспилотники 26 апреля снова пытались атаковать регион. БПЛА сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию, однако взрыва не последовало. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Частные дома пострадали в результате обстрела Белгородской области
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Очередное увольнение

С первым замглавы администрации губернатора Андреем Извариным расторгли контракт по соглашению сторон. Свою должность он занимал с февраля 2021 года. Срочный служебный контракт тогда с ним заключили на год.

Ранее Изварин работал замначальника департамента внутренней и кадровой политики региона. До этого он также занимал должности замначальника регионального департамента финансов и бюджетной политики и первого заместителя мэра по экономике.

С первым замглавы администрации белгородского губернатора расторгли контракт
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Выплаты ветеранам

В Белгороде ветеранам боевых действий выплатят по 10 тыс. рублей. Им положены дополнительные меры поддержки. Первую выплату приурочат ко Дню ветеранов боевых действий — 1 июля.

Выплаты будут ежемесячными. Из городского бюджета на эти цели выделили 30 млн рублей. Предварительно необходимо обратиться в Центр социальных выплат.

В Белгороде ветераны боевых действий получат выплаты в 10 тыс. рублей
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