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Обстрел в Белгородской области: МЧС просит уйти в укрытия жителей Красного

26 апреля 2023, 09:57
Фото: Bel.ru

Посёлок Красное в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

После полудня белгородцам стали поступать соответствующие предупреждения. Информации о раненых или разрушениях пока нет.
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Обстрел

ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области. 26 апреля под обстрел попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения.

Официальных комментариев не было. О происшествии белгородцы узнали из рассылки РСЧС.

Населённый пункт уже попадал под обстрелы на этой неделе. Помимо этого, под огнём с понедельника были Ленинский и Марьевка в Шебекинском горокруге, Ясные Зори и Черемошное в Белгородском районе, Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге.

Некоторые источники также сообщили о том, что при одном из обстрелов пострадал мужчина — водитель экскаватора. Подтверждения этой информации не было.

Кроме того, не прекращаются атаки региона беспилотниками. В последние дни дроны заметили в Белгородском и Борисовском районах, Валуйском и Шебекинском горокругах.

Стало известно о новой попытке атаки беспилотником на Белгородскую область
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Красное
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