Обстрел в Белгородской области: МЧС просит уйти в укрытия жителей Красного

Населённый пункт уже попадал под обстрелы на этой неделе. Помимо этого, под огнём с понедельника были Ленинский и Марьевка в Шебекинском горокруге, Ясные Зори и Черемошное в Белгородском районе, Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге.