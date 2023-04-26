Обстрел в Белгородской области: МЧС просит уйти в укрытия жителей Красного

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области. 26 апреля под обстрел попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения.
Официальных комментариев не было. О происшествии белгородцы узнали из рассылки РСЧС.
Населённый пункт уже попадал под обстрелы на этой неделе. Помимо этого, под огнём с понедельника были Ленинский и Марьевка в Шебекинском горокруге, Ясные Зори и Черемошное в Белгородском районе, Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге.
Некоторые источники также сообщили о том, что при одном из обстрелов пострадал мужчина — водитель экскаватора. Подтверждения этой информации не было.
Кроме того, не прекращаются атаки региона беспилотниками. В последние дни дроны заметили в Белгородском и Борисовском районах, Валуйском и Шебекинском горокругах.