Обратный путь воды

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Насосные станции карьерного водоотлива приобрели взамен устаревших. Новое оборудование поступило на Лебединский ГОК в декабре. В конце марта после сборки с помощью представителей Челябинского завода мобильных энергоустановок и конструкций технику ввели в эксплуатацию:
«Установки расположили на отметках -315 метров западного дна и -285 метров восточного дна карьера. Их задача — перекачивать грунтовые воды до отметки +30 и +45», — отмечает главный инженер рудоуправления Артём Якунин.
Производительные
Происходит это так: вода с верхних уступов карьера во время дождей или таяния снега самотёком идёт к нижним точкам карьера. Здесь выкопали накопительные зумфы — своеобразные колодцы для скопления грунтовых вод. Рядом расположили насосные станции, которые и поднимают воду по специальным трубам наверх, уже в другие зумфы — сбросные. Оттуда вода поступает в систему дренажной шахты. Если грунтовые воды не откачивать, то уже через несколько дней дно карьера превратится в озеро.
«Эти установки более производительные по сравнению со старым оборудованием. Прежние за смену откачивали такой объём, что уровень воды в зумфе понижался максимум на 10 сантиметров. Эти — снижают его от 20 до 50 сантиметров», — приводит пример Якунин.
Автоматизированные
Начинка «станции» — отечественного производства. Центробежные насосы, производительностью 500 кубических метров в час, способны поднять воду на высоту 400 метров. Автоматизированная система управления позволяет удалённо контролировать работу приборов и сигнализирует об опасных ситуациях.
«Информация об аварийном отключении поступает не только в диспетчерскую рудоуправления. Сообщение приходит и на телефон начальника участка по строительству, содержанию автодорог и осушению карьера. Это поможет быстрее справиться с проблемой», — уверен главный инженер рудоуправления.
Комфортные
За работоспособностью одного из агрегатов следит машинист насосных установок Алексей Паршин: «Контролирую нагрев подшипников, нагрузку на насос, количество набивки сальников и смазки. Также регулярно проверяю уровень воды в зумфе: он не должен превышать допустимую отметку».
Алексей знаком со старым оборудованием, поэтому о новом отзывается с восторгом: «Меньше вибрации, шума, запускается увереннее. Комфортно работать!».
Наталья Хаустова