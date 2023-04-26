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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

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Обратный путь воды

26 апреля 2023, 14:56
Фото: Александра Белашова
На нижних отметках карьера запустили новые насосные станции.

Насосные станции карьерного водоотлива приобрели взамен устаревших. Новое оборудование поступило на Лебединский ГОК в декабре. В конце марта после сборки с помощью представителей Челябинского завода мобильных энергоустановок и конструкций технику ввели в эксплуатацию:

«Установки расположили на отметках -315 метров западного дна и -285 метров восточного дна карьера. Их задача — перекачивать грунтовые воды до отметки +30 и +45», — отмечает главный инженер рудоуправления Артём Якунин.

Производительные

Происходит это так: вода с верхних уступов карьера во время дождей или таяния снега самотёком идёт к нижним точкам карьера. Здесь выкопали накопительные зумфы — своеобразные колодцы для скопления грунтовых вод. Рядом расположили насосные станции, которые и поднимают воду по специальным трубам наверх, уже в другие зумфы — сбросные. Оттуда вода поступает в систему дренажной шахты. Если грунтовые воды не откачивать, то уже через несколько дней дно карьера превратится в озеро.

«Эти установки более производительные по сравнению со старым оборудованием. Прежние за смену откачивали такой объём, что уровень воды в зумфе понижался максимум на 10 сантиметров. Эти — снижают его от 20 до 50 сантиметров», — приводит пример Якунин.

Автоматизированные

Начинка «станции» — отечественного производства. Центробежные насосы, производительностью 500 кубических метров в час, способны поднять воду на высоту 400 метров. Автоматизированная система управления позволяет удалённо контролировать работу приборов и сигнализирует об опасных ситуациях.

«Информация об аварийном отключении поступает не только в диспетчерскую рудоуправления. Сообщение приходит и на телефон начальника участка по строительству, содержанию автодорог и осушению карьера. Это поможет быстрее справиться с проблемой», — уверен главный инженер рудоуправления.

Комфортные

За работоспособностью одного из агрегатов следит машинист насосных установок Алексей Паршин: «Контролирую нагрев подшипников, нагрузку на насос, количество набивки сальников и смазки. Также регулярно проверяю уровень воды в зумфе: он не должен превышать допустимую отметку».

Алексей знаком со старым оборудованием, поэтому о новом отзывается с восторгом: «Меньше вибрации, шума, запускается увереннее. Комфортно работать!».

Наталья Хаустова

 

#Алина Харина#Лебединский ГОК#Общество#Белгородская область
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