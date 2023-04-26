Обратный путь воды

Происходит это так: вода с верхних уступов карьера во время дождей или таяния снега самотёком идёт к нижним точкам карьера. Здесь выкопали накопительные зумфы — своеобразные колодцы для скопления грунтовых вод. Рядом расположили насосные станции, которые и поднимают воду по специальным трубам наверх, уже в другие зумфы — сбросные. Оттуда вода поступает в систему дренажной шахты. Если грунтовые воды не откачивать, то уже через несколько дней дно карьера превратится в озеро.