Не все предприниматели приняли помощь для восстановления бизнеса после обстрелов

По его словам, в настоящее время на федеральном и региональном уровне приняты все необходимые нормативно-правовые документы, которые создают правовую основу для начала работы по оказанию государственной поддержки предпринимателей, имущество которых пострадало в результате неправомерных действий со стороны сопредельного государства.