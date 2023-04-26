Не все предприниматели приняли помощь для восстановления бизнеса после обстрелов

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
По его словам, в настоящее время на федеральном и региональном уровне приняты все необходимые нормативно-правовые документы, которые создают правовую основу для начала работы по оказанию государственной поддержки предпринимателей, имущество которых пострадало в результате неправомерных действий со стороны сопредельного государства.
С сегодняшнего дня начинаем приём документов и заявлений для оказания поддержки. Ею могут воспользоваться юрлица, индивидуальные предприниматели, физлица, которые осуществляют специальный налоговый режим (налог на профессиональный доход), имущество которых пострадало. Предприниматели должны работать на территории Белгородской области, юрлица не должны находиться в стадии банкротства и ликвидации. При этом ИП должны продолжать осуществлять свою деятельность, а юрлица не должны быть иностранными.
Максим Гусев
Гусев добавил, что работа по приёму заявлений будет продолжаться в течение 10 дней — до 5 мая включительно.
Сразу хотел успокоить тех предпринимателей, которые подпадают под оказания господдержки, но по тем или иным причинам не могут подать документы в установленные сроки. Это наша первая часть работы, по окончанию которой будет объявлен второй этап. Соответственно, работа будет проводиться в течение всего календарного года.
Максим Гусев
Средства гранта предприниматели могут направить на строительство зданий, сооружений, капитальный и текущий ремонт, на техприсоединение к инженерным сетям, закупку оборудования, на оборотные средства. Всего в реестре пострадавших 100 юрлиц и ИП.
С каждым провели работу. Некоторые в настоящее время отказались от господдержки: либо незначительный ущерб, либо уже была оказана помощь администрацией муниципального образования, либо они не нуждаются. С остальными, мы рассчитываем, что люди изъявят желание, придут и напишут заявление, и мы с ними работу выстроим.
Максим Гусев