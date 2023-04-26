Не дождавшийся такси белгородец угнал Mercedes, чтобы вернуться домой

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Белгородец угнал чужую иномарку, а затем в ней уснул. Нашли угонщика правоохранители. Мужчину задержали.
Ранее судимый житель Белгородского района разбил стекло в припаркованном автомобиле, забрался в него и уехал. Ориентировка поступила сотрудникам ДПС. Они оперативно отправились искать злоумышленника.
Авто заметили в гаражном кооперативе на ул. Щорса. Подозреваемый тем временем спал на заднем сиденье. Судя по всему, 28-летний мужчина был выпившим. Ранее его лишили водительских прав. Автоинспекторам он рассказал, что угнал иномарку, чтобы добраться домой после отдыха, так как вызвать такси у него не получилось.
Против белгородца возбудили уголовное дело за угон. Ему грозит до пяти лет колонии. Также в его отношении составили административные материалы.