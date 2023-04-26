Не дождавшийся такси белгородец угнал Mercedes, чтобы вернуться домой

Авто заметили в гаражном кооперативе на ул. Щорса. Подозреваемый тем временем спал на заднем сиденье. Судя по всему, 28-летний мужчина был выпившим. Ранее его лишили водительских прав. Автоинспекторам он рассказал, что угнал иномарку, чтобы добраться домой после отдыха, так как вызвать такси у него не получилось.