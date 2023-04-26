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Не дождавшийся такси белгородец угнал Mercedes, чтобы вернуться домой

26 апреля 2023, 08:59
Фото: УМВД по Белгородской области

Белгородец угнал Mercedes из-за безуспешной попытки вызвать такси

Мужчина разбил стекло Mercedes, залез в машину и уехал. Ориентировка поступила сотрудникам ДПС. Позже жителя Белгородского района обнаружили спящим в машине. По внешним признакам он был пьян. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Белгородец угнал чужую иномарку, а затем в ней уснул. Нашли угонщика правоохранители. Мужчину задержали.

Ранее судимый житель Белгородского района разбил стекло в припаркованном автомобиле, забрался в него и уехал. Ориентировка поступила сотрудникам ДПС. Они оперативно отправились искать злоумышленника.

Авто заметили в гаражном кооперативе на ул. Щорса. Подозреваемый тем временем спал на заднем сиденье. Судя по всему, 28-летний мужчина был выпившим. Ранее его лишили водительских прав. Автоинспекторам он рассказал, что угнал иномарку, чтобы добраться домой после отдыха, так как вызвать такси у него не получилось.

Против белгородца возбудили уголовное дело за угон. Ему грозит до пяти лет колонии. Также в его отношении составили административные материалы.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Уголовное дело#Происшествия#Город#Угон#Авто#Иномарка#Такси#Нарочно не придумаешь
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