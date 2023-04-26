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Published Сегодня, 16:09

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«Мы сгорели полностью»: владельцы белгородского предприятия вспоминают об обстреле

26 апреля 2023, 16:09
Фото: Bel.ru

Первые белгородские предприниматели подали заявления на выплату компенсации ущерба

В минэкономразвития Белгородской области начали принимать заявления от предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате обстрела ВСУ. Первыми стали руководители предприятия из Шебекино. Они рассказали, как остались ни с чем после атаки со стороны Украины.
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СВО

Своей историей поделились руководители предприятий, занимающихся производством сырья для лакокрасочной промышленности, Наталья Мельник и Геннадий Мишнев. Их завод в Шебекино разбомбило прямым попаданием 21 октября 2022 года.

Мы сгорели полностью. Первое время был шок. Не знали, что делать. Потом собрались и начали постепенно восстанавливать производство. Безусловно, ущерб колоссальный. Сгорело всё.
Наталья Мельник

Как вспоминает Мишнев, ему позвонил начальник смены и рассказал, что произошло попадание и возгорание на производственной площадке. Вызвали пожарных и приступили к эвакуации людей.

Военные оцепили наше предприятие, прибыли все соответствующие органы. На территорию никого не пускали. Пожар тушили более 10 машин спасателей. Первый снаряд попал между стеной и реактором сиккатива. Осколки повредили корпус реактора, из которого произошёл выброс горючего и взрывоопасного вещества. Рядом находились ёмкости с готовой продукцией и сырьём. Всё загорелось.
Геннадий Мишнев

Всего в завод угодило шесть снарядов. В это время на территории производства находился начальник, водитель погрузчика и смена из четырёх человек. Благодаря слаженным действиям и предварительным учениям обошлось без пострадавших — работников эвакуировали.

Сумма ущерба составила 235 млн рублей. С момента обстрела и по 1 апреля предприятие не работало, шло восстановление производства за счёт средств самих бизнесменов.

Мы подвели электроэнергию, произвели полный демонтаж металлоконструкций, усилили производственную площадку, подняли то, что было, и восстанавливаем оборудование. Потрачено более 40 млн рублей собственных средств. Коллектив предприятия насчитывает 65 человек. При этом мы ни одного человека не уволили — всем платили зарплату и налоги.
Наталья Мельник

Сейчас мощности восстановили примерно на 25-30%. В рамках компенсации бизнесмены получат более 90 млн рублей. Это 40% от причинённого ущерба. На полную запустить производство рассчитывают уже летом.

Не все предприниматели приняли помощь для восстановления бизнеса после обстрелов
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#Кристина Семенчук#Предприниматели#Компенсация#Ущерб#ВСУ#СВО#Шебекинский горокруг
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