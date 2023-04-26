«Мы сгорели полностью»: владельцы белгородского предприятия вспоминают об обстреле

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Своей историей поделились руководители предприятий, занимающихся производством сырья для лакокрасочной промышленности, Наталья Мельник и Геннадий Мишнев. Их завод в Шебекино разбомбило прямым попаданием 21 октября 2022 года.
Мы сгорели полностью. Первое время был шок. Не знали, что делать. Потом собрались и начали постепенно восстанавливать производство. Безусловно, ущерб колоссальный. Сгорело всё.
Наталья Мельник
Как вспоминает Мишнев, ему позвонил начальник смены и рассказал, что произошло попадание и возгорание на производственной площадке. Вызвали пожарных и приступили к эвакуации людей.
Военные оцепили наше предприятие, прибыли все соответствующие органы. На территорию никого не пускали. Пожар тушили более 10 машин спасателей. Первый снаряд попал между стеной и реактором сиккатива. Осколки повредили корпус реактора, из которого произошёл выброс горючего и взрывоопасного вещества. Рядом находились ёмкости с готовой продукцией и сырьём. Всё загорелось.
Геннадий Мишнев
Всего в завод угодило шесть снарядов. В это время на территории производства находился начальник, водитель погрузчика и смена из четырёх человек. Благодаря слаженным действиям и предварительным учениям обошлось без пострадавших — работников эвакуировали.
Сумма ущерба составила 235 млн рублей. С момента обстрела и по 1 апреля предприятие не работало, шло восстановление производства за счёт средств самих бизнесменов.
Мы подвели электроэнергию, произвели полный демонтаж металлоконструкций, усилили производственную площадку, подняли то, что было, и восстанавливаем оборудование. Потрачено более 40 млн рублей собственных средств. Коллектив предприятия насчитывает 65 человек. При этом мы ни одного человека не уволили — всем платили зарплату и налоги.
Наталья Мельник
Сейчас мощности восстановили примерно на 25-30%. В рамках компенсации бизнесмены получат более 90 млн рублей. Это 40% от причинённого ущерба. На полную запустить производство рассчитывают уже летом.