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Mash: ВСУ обстреляли экскаватор в Белгородской области, есть пострадавший

26 апреля 2023, 09:27
Фото: Bel.ru
Экскаватор попал под миномётный обстрел. Водителя госпитализировали, сообщает Telegram-канал.
Сюжет
Обстрел

ВСУ обстреляли экскаватор в Белгородской области из миномётов. По данным источника, пострадал водитель. Его госпитализировали.

Также в источнике указано, что рядом с техникой разорвалось сразу восемь мин калибра 120 мм. По предварительным данным, огонь вёлся из окрестностей приграничного села Порозок Сумской области.

Официальных подтверждений этой информации не поступало.

Напомним, в марте ВСУ из миномётов обстреляли село Щетиновка. Тогда снарядами убило 50 коров. Две мины попали в здание Щетиновского молочного комплекса. Сотрудники не пострадали.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Пострадавшие#Экскаватор#Водитель#Госпитализация#Спецоперация#СВО
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