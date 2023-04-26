Mash: ВСУ обстреляли экскаватор в Белгородской области, есть пострадавший

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
ВСУ обстреляли экскаватор в Белгородской области из миномётов. По данным источника, пострадал водитель. Его госпитализировали.
Также в источнике указано, что рядом с техникой разорвалось сразу восемь мин калибра 120 мм. По предварительным данным, огонь вёлся из окрестностей приграничного села Порозок Сумской области.
Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Напомним, в марте ВСУ из миномётов обстреляли село Щетиновка. Тогда снарядами убило 50 коров. Две мины попали в здание Щетиновского молочного комплекса. Сотрудники не пострадали.